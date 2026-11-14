Thăm, chúc mừng chùa Monivongsa Bopharam dịp lễ Dâng y Kathina

Tại buổi thăm, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự chùa, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer đón mùa lễ vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn các vị sư, phật tử tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tặng quà chúc mừng Hoà thượng Thạch Hà, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, nhân dịp lễ Dâng y Kathina.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hoà thượng Thạch Hà, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau. Phát huy uy tín và vai trò, Hoà thượng đã tích cực hướng dẫn chư tăng, phật tử thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo, gắn bó, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoà thượng Thạch Hà, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau,

Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam,

trân trọng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và chúc mừng của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ Dâng y Kathina.

Hoà thượng Thạch Hà khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, vận động chư tăng, phật tử gìn giữ, lan toả những giá trị văn hoá truyền thống thông qua các lễ hội, góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lễ dâng y Kathina là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo Nam tông. Đây là dịp phật tử thể hiện lòng thành kính, thực hành hạnh cúng dường y phục và các vật phẩm đến chư tăng sau thời gian an cư, tu tập theo quy định của Phật giáo./.