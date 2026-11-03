'Thảm bay' Air Cover: Công nghệ ngụy trang tinh vi chưa từng có, thay đổi cục diện chiến tranh định vị

Một bước tiến công nghệ đột phá vừa xuất hiện trên trường quân sự quốc tế khi công ty khởi nghiệp quân sự Vigil Autonomy tại Austin, Texas, chính thức trình làng hệ thống Air Cover.

Được giới chuyên gia ví như một chiếc ‘thảm bay’ thần kỳ, thiết bị này có khả năng lơ lửng trên không để che giấu hoàn toàn binh sĩ cùng phương tiện chiến đấu trước những đôi mắt thần từ UAV trinh sát và vệ tinh do thám của đối phương.

Trong bối cảnh chiến trường hiện đại đang bị thống trị bởi các loại máy bay không người lái (UAV/Drone) tự sát và công cụ giám sát tầm xa, Air Cover hứa hẹn sẽ trở thành một tấm khiên vô hình giúp thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh định vị.

Bản chất của Air Cover là một hệ thống ngụy trang động lực học tự động hóa, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hàng không không người lái và vật liệu ngăn chặn bức xạ tiên tiến.

‘Thảm bay’ Air Cover. Ảnh: Vigil Autonomy

Không giống như các loại lưới ngụy trang truyền thống vốn tốn nhiều thời gian lắp đặt và chỉ phủ trực tiếp lên bề mặt thiết bị, Air Cover tạo ra một chiếc dù che di động lơ lửng phía trên mục tiêu.

Hệ thống này được vận hành bởi 4 máy bay không người lái dạng quadcopter nằm ở bốn góc, căng đều một tấm bạt vật liệu đặc biệt ở giữa.

Nhờ thuật toán điều khiển tự động và khả năng bay đồng bộ theo thời gian thực, chiếc thảm bay này có thể liên tục giữ nguyên vị trí phía trên xe thiết giáp hay đơn vị binh sĩ, ngay cả khi mục tiêu đang di chuyển trên địa hình phức tạp.

Điểm cốt lõi giúp Air Cover tạo nên sự khác biệt vượt trội nằm ở chất liệu của tấm thảm ngụy trang. Tấm bạt này được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu composite có đặc tính hấp thụ và phản xạ sóng đa phổ.

Nó có thể ngăn chặn hiệu quả các tia hồng ngoại, triệt tiêu tín hiệu nhiệt phát ra từ động cơ phương tiện hoặc cơ thể binh sĩ, khiến các cảm biến camera nhiệt trên UAV/Drone đối phương hoàn toàn bị đốm mù.

Đồng thời, cấu trúc bề mặt vật liệu còn có khả năng làm tán xạ và giảm thiểu diện tích phản xạ hiệu dụng của sóng radar, bao gồm cả hệ thống radar mở rộng tổng hợp SAR thường được trang bị trên các vệ tinh do thám quỹ đạo thấp.

‘Thảm bay’ Air Cover. Ảnh: Vigil Autonomy

Sự kết hợp này khiến mục tiêu phía dưới gần như biến mất trên cả dải quang học, dải phổ nhiệt lẫn tần số vô tuyến.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống Air Cover được tối ưu hóa triệt để nhằm phục vụ khả năng cơ động nhanh và tính thực chiến cao. Bốn UAV/Drone chịu lực được trang bị động cơ điện độ ồn thấp, cho phép vận hành êm ái mà không gây ra tiếng động lớn làm lộ vị trí.

Các cảm biến định vị độ chính xác cao cùng hệ thống định hình LiDAR tích hợp trên UAV/Drone giúp chiếc thảm duy trì khoảng cách cách ly an toàn với mặt đất và vật cản, đồng thời tự động điều chỉnh độ căng của bạt tùy theo vận tốc gió hay tốc độ di chuyển của xe.

Khi không sử dụng, toàn bộ thảm và 4 quadcopter có thể được gấp gọn gàng vào một hộp chứa nhỏ trên mui xe và tự động triển khai chỉ trong vòng vài chục giây thông qua một nút bấm từ cabin.

Đánh giá một cách khách quan, hệ thống Air Cover mở ra một kỷ nguyên mới cho nghệ thuật ngụy trang quân sự, chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động thích ứng.

Mặc dù vẫn còn những thách thức về thời lượng pin của UAV/Drone khi phải duy trì khả năng lơ lửng liên tục trong nhiều giờ hoặc khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan, nhưng sự ra đời của ‘thảm bay’ Air Cover đã giải quyết được bài toán nhức nhối nhất của lục quân hiện đại trước nguy cơ bị tiêu diệt từ trên không. Đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho hàng loạt nghiên cứu ngụy trang tự động hóa trong tương lai gần.

(Theo defensewarroom.com, en.defence-ua.com, texasbusiness.io, en.topwar.ru, vigilautonomy.com)