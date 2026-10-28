Thảm bại 0-5 trước FC Seoul, Thể Công-Viettel nối dài chuỗi 7 trận không thắng

Tối 28/10, Thể Công-Viettel (áo đỏ) tiếp đón đối thủ FC Seoul (Hàn Quốc) trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á - AFC Champions League Two 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Huấn luyện viên Popov chịu áp lực lớn khi Thể Công-Viettel đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik (trái) có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi phong độ của các cầu thủ trước thềm dịp FIFA Days tháng 11. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thể Công-Viettel nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà ở những phút đầu trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội khách FC Seoul cũng quyết tâm giành điểm số đầu tiên ở Cúp C2 châu Á 2026/27, sau khi toàn thua ở hai lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 8, đại diện Hàn Quốc mở tỷ số với pha lập công của Moon Seon-Min. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thể Công gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ tiếp cận khung thành của đối thủ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chỉ trong vòng hơn 10 phút, đội khách có liên tiếp 3 bàn thắng do công của Anderson Oliveira, Hwang Do-Yun và Cho Young-Wook để khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 4-0. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đầu hiệp hai, Thể Công tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ năm ở phút thứ 54. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chung cuộc, Thể Công-Viettel nhận thất bại đậm 0-5 trước FC Seoul ngay tại sân Hàng Đẫy. Đây là trận thứ 7 liên tiếp không thắng của đội bóng áo lính trên mọi đấu trường. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)