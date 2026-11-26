Ngày 26/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa hỗ trợ một nam sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên đường trở lại TPHCM.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 25/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km941 Quốc lộ 1A (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên không mặc áo mưa, đạp xe dưới trời mưa.

Thấy tổ CSGT, nam thanh niên liên tục ra hiệu nhờ hỗ trợ tìm xe để trở lại TPHCM.

Qua thăm hỏi, tổ công tác được biết nam thanh niên là N.H.V. (SN 2007), hiện là sinh viên tại TPHCM. Cha mẹ V. đều đã qua đời trong đại dịch Covid-19.

Do bà ngoại đang nằm viện, V. đi xe khách từ TPHCM về TP Huế thăm bà và mang theo xe đạp. Khi trở lại trường, nam sinh nhiều lần tìm cách bắt xe khách nhưng không thành công. Do không còn tiền, V. quyết định đạp xe trở lại TPHCM.

Nam sinh bên chiếc xe đạp. Ảnh: G.X

Trước hoàn cảnh của V., tổ công tác đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em đón xe trở lại TPHCM và trao tặng một khoản kinh phí để trang trải cuộc sống trước mắt.

“Khi đạp xe đến Đà Nẵng, nam sinh được tổ công tác phát hiện và hỗ trợ. Ngoài anh em trong tổ, một số người dân cũng chung tay góp một khoản tiền, đồng thời giúp em đón xe khách trở lại TPHCM”, Trung tá Tiến chia sẻ.

Trung tá Thiều Ngọc Tiến cũng cho biết, trong quá trình tuần tra, tổ công tác thường xuyên quan tâm, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gặp sự cố hoặc cần giúp đỡ trên đường.