Thảm án ở Đồng Nai: Hơn 1,13 tỷ đồng bồi thường và nỗi đau người sống sót

Hậu phiên tòa, sau khi Nguyễn Đức Anh lĩnh án tử hình, nhiều người đặt câu hỏi nếu bị cáo không có khả năng bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, cha mẹ có phải trả thay?

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