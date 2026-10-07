Thảm án ở Đồng Nai: Hơn 1,13 tỷ đồng bồi thường và nỗi đau người sống sót
Sau thảm án, anh Nguyễn Viết Quang sống sót với thương tật 76%, mất vợ và hai con, nay đối diện những ngày tháng phía trước đầy mịt mờ.
Hậu phiên tòa, sau khi Nguyễn Đức Anh lĩnh án tử hình, nhiều người đặt câu hỏi nếu bị cáo không có khả năng bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, cha mẹ có phải trả thay?
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tham-an-o-dong-nai-hon-113-ty-dong-boi-thuong-va-noi-dau-nguoi-song-sot-169261007133658374.htm