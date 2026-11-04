Thaiholdings (THD): Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch cả năm, duy trì cơ cấu vốn sạch nợ vay tài chính

Doanh thu cốt lõi khởi sắc, lợi nhuận lũy kế vượt 16% chỉ tiêu cả năm

Bức tranh tài chính của Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán THD) trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những thành quả vượt trội so với kế hoạch đề ra. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 891 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với đà tăng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 106 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 45%. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Thaiholdings đặt mục tiêu mang về 967 tỷ đồng doanh thu thuần và 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 92% chỉ tiêu doanh thu và chính thức vượt 16% kế hoạch lợi nhuận của cả năm chỉ sau ba quý hoạt động.

Đóng góp vào thành quả chung này, hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý 3 tiếp tục thể hiện sự khởi sắc. Doanh thu thuần quý 3 đạt 319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Việc kiểm soát tốt giá vốn hàng bán ở mức 312 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 6,5 tỷ đồng, tăng mạnh 77%. Doanh thu hoạt động tài chính duy trì ổn định ở mức 25 tỷ đồng, toàn bộ đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Mặc dù phải hạch toán phần lỗ 16 tỷ đồng từ công ty liên kết duy nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaigroup, Thaiholdings vẫn duy trì được mạch kinh doanh có lãi với mức lợi nhuận sau thuế 4,8 tỷ đồng trong quý 3, khẳng định khả năng chống chịu tốt của mảng kinh doanh cốt lõi.

Cấu trúc tài chính an toàn tuyệt đối, gia tăng nguồn lực đầu tư chiến lược

Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản của Thaiholdings đạt 5.283 tỷ đồng, mở rộng 16% so với thời điểm đầu năm. Điểm sáng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán là sự lành mạnh của nguồn vốn. Mặc dù nợ phải trả cuối quý 3 ở mức 215 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm do gia tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn lên 164 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay tài chính nào. Cấu trúc vốn sạch nợ vay giúp công ty miễn nhiễm với các rủi ro về lãi suất và áp lực trả nợ gốc. Chất lượng dòng tiền cũng được cải thiện rõ rệt khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương 21 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với mức âm 18 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Với nguồn lực tài chính dồi dào, Thaiholdings đang đẩy mạnh giải ngân vào các khoản đầu tư dài hạn để kiến tạo dư địa tăng trưởng. Giá trị khoản mục đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.691 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc công ty liên tục mua thêm cổ phần của Tập đoàn Thaigroup. Cụ thể, hội đồng quản trị đã thông qua việc mua thêm 52,32 triệu cổ phiếu Thaigroup trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu hồi tháng 7, nâng giá gốc khoản đầu tư từ 1.800 tỷ đồng lên 2.323 tỷ đồng. Tiếp đó, vào ngày 01/10, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông của Thaigroup, tương đương 38,02% lượng cổ phần được chào bán mới. Nếu giao dịch diễn ra trọn vẹn, Thaiholdings sẽ nâng tổng lượng nắm giữ lên 250,64 triệu cổ phiếu, củng cố vị thế chiến lược tại tổ chức liên kết này.