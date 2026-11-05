Thaiholdings: Lợi nhuận hụt hơi, khoản đầu tư Thaigroup bắt đầu tạo sức ép

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 891 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, tăng 45%.

Thaiholdings báo lợi nhuận quý III giảm mạnh.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 92% mục tiêu doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau ba quý.

Dù vậy, kết quả quý III lại cho thấy diễn biến kém tích cực hơn. Doanh thu thuần đạt 319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 77%, trong khi doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 25 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Điểm đáng chú ý nằm ở khoản lỗ hơn 15,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết. Khoản mục này không phát sinh trong cùng kỳ năm trước, trở thành một trong những nguyên nhân chính kéo giảm lợi nhuận quý III.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí, Thaiholdings báo lãi sau thuế hợp nhất gần 4,8 tỷ đồng, giảm khoảng 80% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý rằng năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính. Do đó, số liệu so sánh quý III/2025 được lấy từ báo cáo tài chính riêng, trong khi kỳ hiện tại là báo cáo hợp nhất.

Nếu xét riêng báo cáo tài chính công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy mức sụt giảm lợi nhuận hợp nhất cần được nhìn nhận trong bối cảnh thay đổi phạm vi báo cáo, thay vì chỉ phản ánh diễn biến của hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ.

Một điểm cần quan tâm khác trong bức tranh tài chính của Thaiholdings là doanh nghiệp đang duy trì cơ cấu vốn không có nợ vay tài chính, đồng thời gia tăng đáng kể quy mô đầu tư vào các đơn vị liên kết.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 5.283 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.691 tỷ đồng, tăng 43%.

Khoản đầu tư vào CTCP Tập đoàn Thaigroup chiếm vị trí quan trọng trong danh mục này. Thaiholdings hiện nắm giữ 48% vốn Thaigroup, với giá trị khoản đầu tư được ghi nhận tăng mạnh trong năm.

Thaiholdings từng đăng ký mua thêm 52,32 triệu cổ phần Thaigroup trong đợt chào bán hồi tháng 7, nâng giá gốc khoản đầu tư lên khoảng 2.323 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 10, doanh nghiệp tiếp tục thông qua việc đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông của Thaigroup trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Lượng cổ phần đăng ký mua tương đương 38,02% tổng số cổ phần được Thaigroup chào bán.

Nếu hoàn tất giao dịch, Thaiholdings sẽ nâng số cổ phần nắm giữ tại Thaigroup lên 250,64 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm còn 44,36% do Thaigroup đồng thời mở rộng vốn điều lệ.

Động thái liên tục gia tăng đầu tư cho thấy Thaigroup đang trở thành một trong những trọng tâm phân bổ vốn của Thaiholdings. Điều này cũng khiến hiệu quả hoạt động của công ty liên kết có ảnh hưởng ngày càng lớn đến kết quả kinh doanh hợp nhất của doanh nghiệp.

Trên bảng cân đối kế toán, Thaiholdings ghi nhận tổng nợ phải trả 215 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Tuy nhiên, phần lớn nghĩa vụ nằm ở khoản phải trả người bán ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay tài chính.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 21 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 18 tỷ đồng cùng kỳ.

Cơ cấu vốn không có nợ vay giúp Thaiholdings hạn chế áp lực lãi suất và nghĩa vụ trả nợ tài chính. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa các khoản đầu tư dài hạn sẽ không phát sinh rủi ro.

Đặc biệt, việc lợi nhuận quý III chịu ảnh hưởng từ Thaigroup trong khi Thaiholdings tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phần cho thấy hiệu quả sinh lời của các khoản đầu tư liên kết sẽ là yếu tố cần theo dõi trong những quý tới.

Bên cạnh đó, Thaiholdings còn thu hút sự chú ý của thị trường khi tham gia liên danh đề xuất dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Theo phương án được đề xuất, dự án gồm hai tòa tháp cao 568 m, với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, đây vẫn là dự án ở giai đoạn đề xuất, chưa thể xem quy mô đầu tư dự kiến là nguồn doanh thu hay lợi nhuận chắc chắn của Thaiholdings trong tương lai.

Trên thị trường, kết thúc phiên 4/11, cổ phiếu THD đóng cửa tại 92.000 đồng/cp. Mức giá này thấp hơn khoảng 57% so với đỉnh 212.500 đồng/cp ghi nhận hồi tháng 6/2026.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang có sự điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Dù giá THD vẫn tăng hơn 200% trong vòng một năm, song mức biến động lớn khiến nhà đầu tư cần thận trọng khi đánh giá triển vọng từ những thông tin kinh doanh mới.