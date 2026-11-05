Thaiholdings: Doanh thu tăng hơn 31%, vì sao lợi nhuận quý III vẫn lao dốc gần 80%?

Doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận lại đi ngược chiều

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần hơn 318,7 tỷ đồng, tăng khoảng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt hơn 312,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 6,55 tỷ đồng, dù đã cải thiện đáng kể so với mức 3,71 tỷ đồng của quý III/2025.

Điểm đáng chú ý là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Thaiholdings vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp tương đối mỏng, chỉ khoảng 2,05%. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 100 đồng doanh thu tạo ra, doanh nghiệp chỉ giữ lại khoảng 2 đồng lợi nhuận gộp trước khi trừ các chi phí vận hành, tài chính và những khoản chi phí khác.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 25,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Thaiholdings, trong bối cảnh lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ còn khá khiêm tốn.

Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận đã thay đổi đáng kể khi Thaiholdings ghi nhận khoản lỗ hơn 15,55 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết.

Sau khi hạch toán khoản lỗ này cùng các chi phí phát sinh, lợi nhuận trước thuế quý III chỉ đạt khoảng 10,15 tỷ đồng. Khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn hơn 4,84 tỷ đồng, giảm 79,56% so với mức 23,69 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, Thaiholdings xác định khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận quý III suy giảm. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng gần 6,9 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 307 triệu đồng cũng tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh.

Cần lưu ý, theo giải trình của doanh nghiệp, năm 2026 là năm đầu tiên Thaiholdings lập báo cáo tài chính hợp nhất, trong khi số liệu so sánh quý III/2025 được lấy từ báo cáo tài chính riêng. Do đó, mức giảm gần 80% cần được nhìn nhận trong bối cảnh cơ sở lập báo cáo giữa hai kỳ chưa hoàn toàn đồng nhất.

Thaigroup và khoản đầu tư gần 2.900 tỷ đồng

Đi sâu vào thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tính đến ngày 30/9/2026, Thaiholdings ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaigroup với giá trị ghi sổ hơn 2.881 tỷ đồng.

Đây là khoản đầu tư có quy mô đặc biệt lớn trong cơ cấu tài sản của Thaiholdings, tương đương khoảng 54,5% tổng tài sản doanh nghiệp.

Theo thuyết minh, Thaiholdings đang nắm giữ 48% vốn và quyền biểu quyết tại Thaigroup, qua đó ghi nhận doanh nghiệp này là công ty liên kết.

Đáng chú ý, tại thời điểm đầu năm 2026, giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào Thaigroup mới ở mức 1.800 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, giá trị khoản đầu tư đã tăng thêm hơn 1.081 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT/THD ngày 27/7/2026, Thaiholdings thực hiện mua thêm 52,32 triệu cổ phần tại Thaigroup thông qua hình thức hoán đổi phần vốn góp hiện hữu để ghi nhận tăng vốn điều lệ của Thaigroup.

Điều này cho thấy sự gia tăng giá trị khoản đầu tư không đơn thuần phản ánh việc Thaiholdings chi thêm một lượng tiền mặt tương ứng, mà còn gắn với hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư và vốn góp trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Ở góc độ tài chính, đây là chi tiết đáng chú ý bởi quy mô đầu tư vào Thaigroup đã tăng mạnh, trong khi kết quả kinh doanh của công ty liên kết này lại đang tạo ra tác động bất lợi đối với lợi nhuận hợp nhất của Thaiholdings.

Với tỷ lệ sở hữu 48%, khoản lỗ được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu cho thấy hiệu quả kinh doanh của Thaigroup có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính của Thaiholdings.

Tuy nhiên, khoản lỗ hơn 15,5 tỷ đồng được ghi nhận trên báo cáo hợp nhất không đồng nghĩa Thaiholdings đã phải chi ra lượng tiền mặt tương ứng trong quý. Đây là khoản phân bổ kết quả kinh doanh của công ty liên kết theo phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu.

Vấn đề đặt ra là liệu những khoản đầu tư quy mô hàng nghìn tỷ đồng có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng trong các kỳ tiếp theo, hay tiếp tục trở thành yếu tố gây biến động kết quả kinh doanh của Thaiholdings.

Gần 70% tài sản nằm ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Không chỉ riêng Thaigroup, cơ cấu tài sản của Thaiholdings cũng cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đáng kể vào các khoản đầu tư tài chính.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản Thaiholdings đạt hơn 5.282 tỷ đồng, tăng khoảng 741 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt hơn 3.691 tỷ đồng, chiếm gần 69,9% tổng tài sản. So với đầu năm, khoản mục này tăng khoảng 1.102 tỷ đồng.

Ngoài Thaigroup, danh mục đầu tư của Thaiholdings còn ghi nhận các khoản góp vốn vào Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB.

Cơ cấu này phản ánh một đặc điểm đáng chú ý: quy mô tài sản của Thaiholdings ngày càng phụ thuộc vào giá trị và hiệu quả của các khoản đầu tư dài hạn, thay vì chủ yếu được hình thành từ tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thường xuyên.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đang duy trì mức nợ phải trả khá thấp. Tại cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả chỉ khoảng 214,7 tỷ đồng, tương đương 4,1% tổng nguồn vốn, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 5.067 tỷ đồng.

Điều này cho thấy Thaiholdings không chịu áp lực lớn từ đòn bẩy tài chính trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm báo cáo.

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ thấp không đồng nghĩa với việc hiệu quả sử dụng vốn đã được bảo đảm. Khi phần lớn nguồn lực tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn, khả năng sinh lời của những khoản đầu tư này trở thành yếu tố quyết định chất lượng lợi nhuận trong tương lai.

Một chi tiết khác cũng đáng quan tâm là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 20,8 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với lợi nhuận sau thuế hơn 106 tỷ đồng cùng kỳ.

Sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền kinh doanh cho thấy cần tiếp tục theo dõi khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành tiền của doanh nghiệp.

Dẫu vậy, xét trên toàn bộ 9 tháng năm 2026, Thaiholdings vẫn ghi nhận kết quả tích cực hơn so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt gần 890,7 tỷ đồng, tăng khoảng 15,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 106,1 tỷ đồng, tăng khoảng 44,7%.

Như vậy, sự suy giảm mạnh trong quý III chưa làm đảo chiều kết quả lũy kế của Thaiholdings. Song diễn biến này cũng cho thấy một thực tế: khi danh mục đầu tư tài chính chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng tài sản, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp liên kết có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận hợp nhất.

Với Thaiholdings, câu chuyện đáng quan tâm trong những quý tới không chỉ là khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu, mà còn là hiệu quả thực chất của khoản đầu tư gần 2.900 tỷ đồng vào Thaigroup và khả năng tạo ra dòng tiền, lợi nhuận bền vững từ danh mục đầu tư dài hạn.