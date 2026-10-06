Thaiholdings đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần Thaigroup

HĐQT CTCP Thaiholdings (HNX: THD) ngày 1/10 thông qua việc đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Tập đoàn Thaigroup (TGR) trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần đăng ký mua tương đương 38,02% tổng lượng cổ phần được chào bán.

Thaiholdings hiện sở hữu 172,32 triệu cổ phần Thaigroup, tương ứng 48% vốn điều lệ. Nếu mua đủ số đăng ký, lượng cổ phần nắm giữ sẽ tăng lên 250,64 triệu đơn vị, trong khi tỉ lệ sở hữu dự kiến giảm xuống 44,36% do Thaigroup tăng vốn.

Nghị quyết của Thaiholdings chưa nêu giá chào bán nên chưa xác định được số tiền doanh nghiệp phải chi cho giao dịch. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền thực hiện theo thông báo của Thaigroup.

Phương án mua thêm cổ phần Thaigroup (Ảnh: THD).

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 3 tháng Thaiholdings đăng ký mua thêm cổ phần tại Thaigroup. Trước đó, vào tháng 7/2026, HĐQT Thaiholdings thông qua kế hoạch mua 52,32 triệu cổ phần Thaigroup.

Khi đó, doanh nghiệp sở hữu 120 triệu cổ phần, tương ứng 48% vốn. Sau giao dịch, số cổ phần nắm giữ tăng lên 172,32 triệu đơn vị và tỉ lệ sở hữu được duy trì ở mức 48%.

Tại ngày 30/6, Thaigroup là khoản đầu tư lớn nhất của Thaiholdings trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp ghi nhận khoản đầu tư này là công ty liên kết, với 48% quyền biểu quyết và lợi ích. Giá gốc khoản đầu tư đạt 1.800 tỷ đồng, trong khi giá trị theo phương pháp vốn chủ sở hữu hơn 2.370 tỷ đồng, tương đương khoảng 44% tổng tài sản của Thaiholdings.

Việc đăng ký mua thêm cổ phần diễn ra khoảng 2 tuần sau khi Thaiholdings dừng kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2026. Ngày 17/9, HĐQT công ty thông báo dừng cuộc họp do thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh.

Một trong những nội dung dự kiến trình cổ đông trước đó là phương án tăng vốn điều lệ. Đến ngày 25/9, VSDC thông báo hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền theo đề nghị của Thaiholdings.

Theo phương án chào bán trước đó của Thaigroup, doanh nghiệp dự kiến phát hành 206 triệu cổ phần, tương ứng tăng thêm 2.060 tỷ đồng vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Thaigroup có thể tăng lên khoảng 5.650 tỷ đồng.

Thaiholdings và Thaigroup từng có quan hệ công ty mẹ - công ty con. Năm 2019, Thaigroup thoái vốn khỏi Thaiholdings. Đến tháng 6/2020, Thaiholdings thông qua kế hoạch mua 165 triệu cổ phần Thaigroup, tương đương 66% vốn điều lệ, với giá dự kiến không quá 20.000 đồng/cổ phần.

Sau đó, Thaiholdings xây dựng phương án sử dụng 2.954 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để mua tối đa 204 triệu cổ phần Thaigroup, tương đương 81,6% vốn điều lệ. Đến tháng 6/2024, Thaiholdings hoàn tất chuyển nhượng 84 triệu cổ phần Thaigroup, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu từ 81,6% xuống 48% và không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con.