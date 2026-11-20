Sau màn cầu hôn của Huỳnh Phương và Khả Như, Thái Vũ đã nhanh chóng có động thái chúc mừng nhưng theo cách không thể hài hước hơn. Một câu nói về chuyện bàn giao lương và hội đàn ông sợ vợ của nam diễn viên khiến dân mạng thích thú.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thái Vũ đăng tải hình ảnh Huỳnh Phương tình tứ bên Khả Như, trong đó nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn cầu hôn trên tay. Đi kèm bức ảnh, anh viết: “Trao nhẫn hôm nay, bàn giao lương ngày mai. Mừng bạn có vợ, từ nay mình cùng sợ ”.

Thay vì gửi lời chúc mừng theo cách thông thường, Thái Vũ lại chọn màn trêu chọc đồng nghiệp bằng câu nói mang đậm màu sắc hài hước. Đáng chú ý, cụm từ “bàn giao lương ngày mai” cùng lời nhắn “từ nay mình cùng sợ” khiến màn chúc mừng trở thành một pha trêu chọc chuyện đàn ông sau khi lập gia đình.

Đáng chú ý, Thái Vũ cũng không phải người xa lạ với những câu chuyện hài hước xoay quanh chủ đề sợ vợ. Nam diễn viên đã lập gia đình với bà xã Lê Yến Phụng và có một con gái. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, khi được hỏi ai là người có tiếng nói hơn trong gia đình, anh từng vui vẻ trả lời: “Tôi hiền. Vợ hơi dữ”. Thái Vũ còn kể chuyện đôi khi đi quay về muộn khiến vợ giận dỗi, thậm chí có lúc anh phải năn nỉ để làm hòa.

Từ những chia sẻ này, câu nói “từ nay mình cùng sợ” dành cho Huỳnh Phương càng trở nên thú vị. Có lẽ Thái Vũ đang dùng chính trải nghiệm của người đã lập gia đình để gửi lời nhắn nhủ đến đàn em, rằng sau khi trao nhẫn cầu hôn, cuộc sống phía trước sẽ có thêm những “quy tắc” riêng, trong đó chuyện bàn giao lương cũng được anh hài hước nhắc đến.

Trước đó, tối 19/11, Khả Như khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải hình ảnh bên Huỳnh Phương, khoe nhẫn cầu hôn cùng dòng trạng thái: “Dạ, em chịu”. Nam diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc này với lời chú thích hài hước: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”. Sau khoảng 4 năm vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai đã có động thái công khai chuyện tình cảm và nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, khán giả.