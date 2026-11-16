Thái tử William và Công nương Kate Middleton đến Ấn Độ

Ngày 16/11, Thái tử William và Công nương Kate Middleton đã có mặt tại Mumbai (Ấn Độ), bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày nhằm tham dự lễ trao giải Earthshot Prize lần thứ 6. Đây được xem là một trong những chuyến công tác nước ngoài đáng chú ý nhất của Vương phi xứ Wales kể từ khi trải qua quá trình điều trị ung thư vào năm 2024.

Hoàng tử William và Công nương Kate của Anh gặp gỡ cựu vận động viên cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar trước một trận đấu cricket đường phố trong chuyến thăm Khu điền trang Ballard vào ngày đầu tiên tham dự Lễ trao giải Earthshot Prize thường niên lần thứ sáu tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 16 tháng 11 năm 2026. (Ảnh: REUTERS/Francis Mascarenhas).

Trong ngày đầu tiên tại Ấn Độ, vợ chồng Thái tử William có lịch trình giao lưu với nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có huyền thoại cricket Sachin Tendulkar. Cả hai dự kiến tham gia một trận cricket đường phố tại khu vực Ballard Estate, trải nghiệm hệ thống tàu điện ngầm ở Mumbai và gặp gỡ một số ngôi sao Bollywood trước thềm lễ trao giải diễn ra vào ngày 17/11.

Sau các hoạt động tại Mumbai, cặp đôi sẽ di chuyển đến New Delhi để có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, khép lại chuyến thăm kéo dài ba ngày.

Tâm điểm của chuyến công du lần này là lễ trao giải Earthshot Prize - sáng kiến do Thái tử William thành lập vào năm 2020 với mục tiêu tìm kiếm và thúc đẩy những giải pháp thiết thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi năm, chương trình lựa chọn 5 dự án xuất sắc để trao thưởng, với mỗi dự án nhận được 1 triệu bảng Anh nhằm mở rộng quy mô và đưa các sáng kiến bảo vệ môi trường vào thực tiễn.

Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, chuyến đi còn đánh dấu sự trở lại của Công nương Kate trong một hoạt động công du nước ngoài quy mô lớn cùng chồng. Năm 2024, Vương phi xứ Wales từng thông báo mắc ung thư và phải trải qua quá trình hóa trị dự phòng. Sau thời gian điều trị, cô dần thu hẹp lịch trình làm việc Hoàng gia để tập trung chăm sóc sức khỏe.

Hiện đã thuyên giảm bệnh, Công nương Kate từng bước quay trở lại với các hoạt động công chúng. Tuy nhiên, cô vẫn thẳng thắn chia sẻ rằng những ảnh hưởng từ căn bệnh ung thư vẫn hiện diện trong cuộc sống và bản thân đang học cách đón nhận mọi thứ từng ngày.

Ảnh: REUTERS

Trước chuyến công du Ấn Độ lần này, chuyến đi nước ngoài đáng chú ý duy nhất của Kate kể từ năm 2024 là chuyến thăm Italy kéo dài hai ngày vào tháng 5/2026. Đáng chú ý, đó là chuyến đi cô thực hiện một mình, tập trung vào các hoạt động liên quan đến lĩnh vực phát triển trẻ thơ.

Chính vì vậy, sự đồng hành của Công nương Kate trong chuyến công du lần này không chỉ thu hút sự quan tâm bởi những hoạt động ngoại giao và văn hóa, mà còn đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại với các nhiệm vụ Hoàng gia sau biến cố sức khỏe.