Thái tử Đan Mạch lần đầu tham gia quốc yến

Theo trang web chính thức của Hoàng gia Đan Mạch, sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng đối với Thái tử Christian vì đây là lần đầu tiên anh tham dự quốc yến.

Thái tử Christian vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 vào ngày 15/10. Thái tử Christian đang phục vụ trong Lực lượng Cận vệ Hoàng gia Đan Mạch, với cấp bậc trung úy và đảm nhiệm vai trò chỉ huy trung đội tại doanh trại Cận vệ ở Hovelte. Christian nhập ngũ vào đầu năm 2025, sau đó đủ điều kiện trở thành kỵ binh thuộc Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ và hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan cấp trung úy vào tháng 6.

Dù chưa rõ bước tiếp theo trong sự nghiệp quân ngũ, Thái tử Christian cho biết sẵn sàng cân nhắc việc được điều động đến Latvia hoặc Greenland, trong bối cảnh Các lực lượng vũ trang Đan Mạch ứng phó với căng thẳng gia tăng trên khắp châu Âu.

Truyền thông địa phương đưa tin Christian trở thành người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch vào ngày 14/1/2024, sau khi cha anh được tuyên bố trở thành Vua Frederik X.

Tương lai của Thái tử Christian có thể bao gồm cả việc học tập chuyên sâu hơn giống như cha anh, người từng tốt nghiệp Đại học Aarhus với tấm bằng khoa học chính trị vào năm 1995. Tuy nhiên, điều mà Thái tử Christian chắc chắn về tương lai của mình chính là việc trở thành vị vua kế tiếp của Đan Mạch, lấy hiệu là Christian XI.

Dưới đây là hình ảnh về Thái tử Christian qua ống kính của các nhiếp ảnh gia của Hoàng gia Đan Mạch (Kongehuset):