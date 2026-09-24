Thái Thị Thảo: Tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hơn 100% trước Trung Quốc

Cùng ngày, đại diện 4 đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan tham dự cuộc họp kỹ thuật tại sân vận động Nagai. Các đội được phổ biến những quy định thi đấu, công tác tổ chức và các vấn đề chuyên môn trước vòng tứ kết.

Thái Thị Thảo (trái) quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu tốt trước Trung Quốc

Đánh giá về đối thủ, tiền vệ Thái Thị Thảo cho rằng Trung Quốc là đội tuyển mạnh của châu Á, đồng thời Việt Nam đã có nhiều lần đối đầu với đối thủ này trong thời gian qua.

“Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để có thể tạo được dấu ấn và hướng tới một kết quả có thể đạt được kỳ vọng Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”, Thái Thị Thảo chia sẻ.

Tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết, toàn đội đã nghiên cứu kỹ Trung Quốc thông qua các video chiến thuật do Ban huấn luyện cung cấp, đồng thời phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ đối phương.

Đội trưởng Phạm Hải Yến cùng các đồng đội đã sẵn sàng cho trận tứ kết

“Bản thân tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất để hỗ trợ đồng đội và mong toàn đội sẽ có được kết quả tốt.

Chúng tôi đã được xem các video về chiến thuật cũng như từng cá nhân của Trung Quốc để nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, từ đó hạn chế những sai sót cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, tiền vệ sinh năm 1995 nói.

Đây là lần thứ ba Thái Thị Thảo dự ASIAD. Theo cô, bóng đá nữ châu Á đang có sự cạnh tranh ngày càng cao khi nhiều quốc gia đầu tư mạnh.

“Các đối thủ đang có sự cạnh tranh và tiến bộ ngày càng rõ rệt. Nhiều đội được đầu tư mạnh mẽ và đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Tôi hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển để tiếp cận gần hơn với các đội tuyển hàng đầu châu lục”, Thái Thị Thảo bày tỏ.

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 13h00 ngày 25.9 tại sân Nagai, Osaka. Hai đội từng gặp nhau trong trận giao hữu tại Trung Quốc trước ASIAD 2026, khi đó Việt Nam nhận thất bại 0-3.