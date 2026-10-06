Thái Sơn bám sát nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ dự, chỉ đạo Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thái Sơn lần thứ 8.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Thái Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản bảo đảm. Xã quan tâm, chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026 chưa đạt yêu cầu. Việc giải ngân kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về chuyển đổi số còn chậm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tiến độ các chỉ tiêu năm 2026.

Bí thư Đảng uỷ xã Thái Sơn Nhữ Thị Tuyết Thanh chủ trì, điều hành thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ biểu dương những kết quả xã Thái Sơn đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, những tháng cuối năm khối lượng công việc lớn, mục tiêu cao nhất là hoàn thành các chỉ tiêu còn lại. Để bảo đảm lãnh đạo toàn diện, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ xã tăng cường đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị xã chỉ đạo tiếp tục nắm tình hình công tác tư tưởng giáo viên sau sắp xếp các trường học, phát huy tối đa năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng dạy và học; bảo đảm hoạt động của các trường sau sắp xếp ổn định, tạo điều kiện học tập thuận lợi nhất cho học sinh. Cùng với đó, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, các chỉ đạo của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên điện tử, ứng dụng sổ tay điện tử trong sinh hoạt chi bộ.

Xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ quý IV; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026 theo các tiêu chí chỉ đạo của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, BCH phụ trách các lĩnh vực theo phương châm “6 rõ”; nâng cao hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, khắc phục tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần trong giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.