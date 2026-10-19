Thai phụ vỡ òa hạnh phúc khi được chồng nói lời yêu thương tại bệnh viện

Sáng 19/10, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM) đã tổ chức sự kiện giao lưu, chia sẻ kiến thức và nâng đỡ tâm lý cho các thai phụ. Chương trình mang chủ đề Hẹn con ngày hạnh phúc, là hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Thương - Trưởng Khối sản cho biết, hiện có khoảng 50 thai phụ nội trú. Trong số đó, nhiều chị gặp các vấn đề bất ổn về sức khỏe cũng như rối loạn tâm lý trong quá trình mang thai.

Một thai phụ vui vẻ vì không thể ngờ chồng lại mạnh dạn nói lời yêu thương với vợ trước mặt nhiều người. Đối với chị đây là món quà mừng ngày 20/10 vô giá. Ảnh: Thanh Huyền

Bác sĩ Thương ước tính, có tới 30% số phụ nữ mang thai bị rối loạn tâm lý, thậm chí là trầm cảm.

Tại buổi giao lưu này, Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Mai - giảng viên Công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, nhiều thai phụ khi đi khám, các chỉ số sức khỏe trong ngưỡng bình thường nhưng vẫn có những bất ổn tâm lý. Họ cần được chia sẻ, đồng hành và can thiệp kịp thời.

Các thai phụ coi sự kiện như dịp để bộc bạch nỗi lòng về những khó khăn trong hành trình làm mẹ.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để những người chồng bày tỏ sự yêu thương với vợ còn những người bà trang bị thêm kiến thức nhằm thấu hiểu hơn, đồng hành cùng con dâu và con gái được tốt hơn.

Thai phụ M.T., 34 tuổi, ngụ tại phường Tân Định, mang thai con thứ 2 tuần thứ 32. Do cổ tử cung ngắn, dọa sinh non nên chị T. phải nhập viện theo dõi.

Kể từ khi phát hiện thai kỳ bất thường, chị T. lo lắng không yên. Chị mất ngủ triền miên vì suy nghĩ nhiều, tâm trạng trở nên cáu gắt. Những lúc như thế, người ở bên "chịu trận" chính là chồng.

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Chí Thương gửi lời chúc tới các thai phụ nhân ngày 20/10: "Phụ nữ không cần phải mạnh mẽ một mình mà mọi người sẽ mạnh mẽ cùng các chị".

Một trường hợp khác là chị L.A., 19 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Bình. Mang thai con đầu lòng tới tuần 34, chị A. bị sốt xuất huyết. Còn quá trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm nên chị hoảng loạn, chỉ sợ mất con. Mãi tới khi chồng đưa tới bệnh viện, được theo dõi và chăm sóc y tế, chị mới bình tĩnh lại.

Giữa không gian chia sẻ ấm áp của buổi giao lưu, bỗng dưng một anh chồng đứng dậy, cầm micro nói lên tiếng lòng của mình. Anh không ngần ngại trước nhiều người, nhìn vợ bầu bên cạnh bằng ánh mắt chứa chan yêu thương.

Anh dõng dạc: “Cám ơn em đã mang thai vất vả. Anh và cả nhà đều rất yêu thương em. Anh chúc vợ luôn vui vẻ và hạnh phúc".

Chỉ vài câu giản đơn đó thôi đủ làm chị vợ bên cạnh vỡ òa cảm xúc. Đó có lẽ là món quà tinh thần vô giá mà người chồng đã tặng cho vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, để chị thêm kiên cường vượt qua các bất ổn thai kỳ và biết mình không hề đơn độc.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Thương nhấn mạnh rằng, stress gây ra rất nhiều hệ luỵ cho sức khỏe mẹ và bé. Phụ nữ không cần phải mạnh mẽ một mình mà mọi người sẽ mạnh mẽ cùng các chị.