Thai nhi mắc dị tật tim nặng được can thiệp thành công ngay trong bụng mẹ

Các bác sĩ thực hiện can thiệp thông tim bào thai cho thai nhi mắc dị tật tim nặng (Ảnh: BVCC)

Ngày 14-10, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 17. Đây là trường hợp có nhiều thách thức về kỹ thuật, buộc ê-kíp phải thay đổi phương án can thiệp để xử trí những tình huống phát sinh.

Thai phụ là chị L.T.K.X. (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) mang thai lần thứ hai. Khi thai được 16 tuần 6 ngày, kết quả siêu âm phát hiện thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp gồm không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín, hở van ba lá nặng và thiểu sản thất phải. Đây là trường hợp được phát hiện bất thường tim sớm nhất trong 17 ca can thiệp bào thai mà hai bệnh viện đã thực hiện.

Thai phụ được theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau nhiều lần hội chẩn, có sự tham gia tư vấn của chuyên gia tim mạch bào thai từ Áo, các bác sĩ thống nhất lựa chọn thời điểm can thiệp khi thai khoảng 28-29 tuần nhằm cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải phát triển.

Ngày 9-10, khi thai được 28 tuần 3 ngày, ê-kíp liên viện tiến hành nong van động mạch phổi trong bào thai. Tuy nhiên, quá trình can thiệp gặp khó khăn do lá van quá dày, khiến dây dẫn chuyên dụng không thể đi qua. Các bác sĩ chuyển sang kỹ thuật “kim trong kim” nhưng vẫn không thành công.

Trong quá trình thực hiện, tim thai xuất hiện biến chứng, buộc ê-kíp phải tạm ngừng thủ thuật để hồi sức. Sau khi nhịp tim và sức co bóp cơ tim ổn định, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn, quyết định sử dụng kim 18G xuyên qua van động mạch phổi, sau đó đưa bóng nong kích thước 3 x 10mm vào vị trí cần can thiệp.

Kết quả, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi được tái lập, nhịp tim thai ổn định ở mức 145 lần/phút, sức co bóp tim tốt. Cuộc can thiệp kéo dài khoảng 2 giờ.

Sau can thiệp, sức khỏe thai phụ ổn định, không ghi nhận cơn gò tử cung hay xuất huyết âm đạo. Kết quả siêu âm sau 24 giờ cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi tiếp tục được duy trì.

Sau 5 ngày can thiệp, thai phụ sinh hoạt bình thường, thai cử động tốt, siêu âm tim thai chưa ghi nhận dấu hiệu nguy cơ mới. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn tiến tim thai để đánh giá hiệu quả điều trị trong thời gian tới.

Theo Bệnh viện Từ Dũ, thông tim can thiệp bào thai là kỹ thuật y học chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa, hệ thống trang thiết bị phù hợp và năng lực xử trí các tình huống phức tạp ngay trong quá trình can thiệp. Mỗi trường hợp có đặc điểm giải phẫu, mức độ tổn thương và diễn tiến riêng, vì vậy không thể áp dụng máy móc một phương án điều trị cho tất cả bệnh nhi. Việc thực hiện thành công 17 ca can thiệp bào thai cho thấy những bước tiến đáng ghi nhận trong năng lực chẩn đoán, hội chẩn và triển khai kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp tục mở ra cơ hội điều trị cho những thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng ngay từ trong bụng mẹ.