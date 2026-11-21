Không gian giao thương của nông sản vùng cao

Tối 19/11, tại Quảng trường Nhà văn hóa, phường Bắc Kạn, Sở Công Thương phối hợp với UBND phường Bắc Kạn tổ chức khai mạc Chương trình “Xúc tiến Sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 - Thái Nguyên 2026”. Dự khai mạc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường của tỉnh và lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Chương trình diễn ra từ ngày 19/11 đến hết ngày 24/11/2026, với quy mô trên 120 gian hàng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh của Thái Nguyên cùng nhiều địa phương trong cả nước giới thiệu các nhóm sản phẩm chính: nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng hóa có tiềm năng phát triển thị trường.

Văn nghệ chào mừng khai mạc Chương trình. (Ảnh: Thainguyen.gov.vn)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhấn mạnh đây là hoạt động kinh tế - chính trị có ý nghĩa thiết thực. Theo ông, chương trình góp phần tăng cường liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng của địa phương.

Việc tổ chức chương trình tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa riêng. Đây là địa bàn có nhiều lợi thế về nông, lâm sản, sản phẩm đặc hữu gắn với điều kiện sinh thái, tập quán canh tác và bản sắc văn hóa của từng vùng. Những sản phẩm này đòi hỏi một hệ sinh thái xúc tiến thương mại đủ mạnh để trở thành hàng hóa có thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm, quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, chương trình giúp người sản xuất thay đổi cách tiếp cận: không chỉ bán sản phẩm mà bán cả câu chuyện, quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và giá trị văn hóa đi kèm. Với nhiều hợp tác xã và hộ sản xuất nhỏ, đây là cơ hội trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác, hiểu rõ nhu cầu thị trường để điều chỉnh mẫu mã, chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm.

Mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm Thái Nguyên cũng giúp tạo đầu ra ổn định hơn cho nông sản. Khi người sản xuất có thị trường đáng tin cậy, họ có thêm động lực đầu tư cho chất lượng và an toàn thay vì chạy theo sản lượng.

Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại. Theo ban tổ chức, việc này góp phần mở rộng kênh phân phối, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng và phát triển thị trường cho các sản phẩm địa phương.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Chương trình. (Ảnh: Thainguyen.gov.vn).

Với nông sản, công nghệ số có thể phát huy nhiều vai trò: đưa sản phẩm lên không gian trực tuyến, kết nối trực tiếp người sản xuất với người mua, giảm bớt khâu trung gian và rút ngắn chuỗi cung ứng. Khi các điểm nghẽn về thông tin và kết nối được tháo gỡ, chi phí giao dịch giảm, giá trị gia tăng được chia sẻ hợp lý hơn cho người sản xuất. Về lâu dài, minh bạch thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm còn giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng, một yếu tố quan trọng của thị trường nông sản hiện đại.

Gắn xúc tiến thương mại với tiêu dùng bền vững

Nhìn từ góc độ kinh tế - môi trường, chương trình có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, bền vững. Nhu cầu của người tiêu dùng ngày nay không dừng ở giá cả mà ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ an toàn và tác động của sản phẩm tới môi trường. Các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng, vốn gắn với điều kiện sinh thái và tri thức bản địa, có lợi thế để đáp ứng xu hướng này khi sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường.

Khi thị trường ghi nhận và trả giá xứng đáng cho sản phẩm chất lượng, người sản xuất sẽ có thêm động lực áp dụng quy trình canh tác tốt, hạn chế lạm dụng hóa chất, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và giảm phát thải. Vì vậy, xúc tiến thương mại không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là công cụ định hướng thị trường, khuyến khích sản xuất xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

Chương trình cũng góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ưu tiên hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm làm ra tại địa phương, còn giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm chi phí logistics và hạn chế phát thải, đồng thời giữ giá trị gia tăng lại cho nền kinh tế trong nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình (Ảnh:Thainguyen.gov.vn).

Ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết, thông qua các hoạt động tại chương trình, các địa phương khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung có thêm cơ hội mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Đây cũng là dịp tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ.

Sự gắn kết giữa nông nghiệp, thương mại và du lịch là hướng đi nhiều triển vọng. Du khách đến địa phương không chỉ tham quan mà còn trải nghiệm, mua sắm sản phẩm đặc trưng, tạo thêm nguồn thu và việc làm cho người dân nông thôn. Khi chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, phân phối đến dịch vụ, nông sản địa phương có điều kiện nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Những yêu cầu đặt ra để chương trình phát huy hiệu quả

Để các hoạt động xúc tiến phát huy hiệu quả lâu dài, cần chú trọng một số vấn đề. Thứ nhất, chuyển từ kết nối ngắn hạn sang quan hệ hợp tác bền vững giữa người sản xuất, doanh nghiệp phân phối và các kênh bán hàng. Thứ hai, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng truy xuất nguồn gốc để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối hiện đại. Thứ ba, hỗ trợ hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ tiếp cận công nghệ số, thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng trực tuyến. Thứ tư, khuyến khích bao bì thân thiện môi trường, giảm rác thải nhựa và tăng cường tái sử dụng, tái chế trong sản xuất, đóng gói và tiêu thụ nông sản.

Các đại biểu tham quan các gian hàng.

Với quy mô trên 120 gian hàng và thời gian diễn ra trong sáu ngày, Chương trình “Xúc tiến Sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 - Thái Nguyên 2026” mở ra cơ hội để nông sản địa phương tiếp cận rộng hơn với thị trường. Quan trọng hơn, chương trình cho thấy hướng đi kết hợp giữa xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và phát triển sản xuất, tiêu dùng bền vững. Khi giá trị kinh tế gắn với trách nhiệm đối với môi trường, nông sản Thái Nguyên sẽ có nền tảng vững chắc hơn để phát triển lâu dài, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thịnh vượng cho người dân địa phương.