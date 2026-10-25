Thái Nguyên xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Dự buổi Lễ có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, Liên đoàn Thể dục thể thao tỉnh và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng chúc mừng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, Lễ khai mạc diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thao tỉnh Thái Nguyên có 434 thành viên, gồm 328 vận động viên và 106 cán bộ, huấn luyện viên cùng các thành phần phục vụ. Đoàn tham gia tranh tài ở 23 môn thể thao, phấn đấu giành từ 16 đến 20 Huy chương Vàng, 15 đến 18 Huy chương Bạc, 15 đến 20 Huy chương Đồng; xếp thứ 16 đến 20 toàn đoàn và nằm trong tốp 3 khối các tỉnh miền núi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng lãnh đạo Đoàn và các huấn luyện viên tham dự Đại hội.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch huấn luyện, tập trung vào những môn và nội dung có khả năng tranh chấp huy chương.

Thời gian huấn luyện nâng cao được bố trí theo mục tiêu thành tích, gồm 90 ngày đối với nhóm có khả năng giành Huy chương Vàng, 60 ngày đối với nhóm có khả năng giành Huy chương Bạc và 45 ngày đối với nhóm có khả năng giành Huy chương Đồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị cùng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí đề nghị toàn Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thi đấu với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt thành tích tốt; chấp hành nghiêm điều lệ, giữ gìn hình ảnh con người Thái Nguyên đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Màn trống hội tại Lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trước đó, ngày 24-10, Đoàn thể thao tỉnh tổ chức dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.