Thái Nguyên: Xuất nhập khẩu khẩu vượt mốc 52 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu lũy kế 9 tháng ước đạt 30.382,9 triệu USD, tăng 28,24% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 90,65% kế hoạch cả năm. Trong đó, điểm sáng đến từ khu vực kinh tế địa phương quản lý với giá trị xuất khẩu ước đạt 1.458,2 triệu USD, tăng tới 153,2% (gấp 2,5 lần) so với cùng kỳ.

Thái Nguyên nhìn từ trên cao.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21.683,0 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào nhóm nguyên liệu, linh kiện điện tử phục vụ chuỗi sản xuất công nghệ cao (đạt hơn 20,6 tỷ USD).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 21.409 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 79,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 17.109 tỷ đồng (tăng 10,27%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.075 tỷ đồng, tăng mạnh 73,84% so với cùng kỳ.

Sức mua thị trường nội địa cũng hồi phục tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 85.257,1 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt kịch bản đề ra.

Thu hút FDI kỷ lục, an sinh xã hội được bảo đảm

Bên cạnh đà tăng trưởng kinh tế, hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục sôi động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước đạt khoảng 60 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Thái Nguyên ghi nhận sự bứt phá kỷ lục trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã cấp mới 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 5.811,1 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 22 dự án với số vốn tăng thêm 2.241,85 triệu USD. Lũy kế đến nay, tỉnh có 250 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 19,5 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc.