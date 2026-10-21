Thái Nguyên: Xuất hiện hố sụt trên Quốc lộ 3B, chính quyền phát cảnh báo khẩn

Sáng 21/10, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, một lãnh đạo UBND xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, một hố sụt tiếp tục xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 3B, đoạn thuộc thôn Bình Minh, xã Na Rì.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Na Rì đã triển khai lực lượng rào chắn, đặt cảnh báo tại khu vực xảy ra hố sụt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, UBND xã Na Rì khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực thôn Bình Minh cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm các biển cảnh báo, rào chắn. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không tự ý di chuyển qua khu vực hố sụt hoặc vượt rào chắn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún trên tuyến Quốc lộ 3B qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hố sụt lún tại thôn Bình Minh, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên - (ảnh xã Na Rì cung cấp).

Trước đó, trong tháng 6/2025, tại Km 80+037 trên Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Bình Minh, xã Na Rì, đã xuất hiện một hố sụt giữa lòng đường, sâu khoảng 5m và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Sau khi phát hiện hố sụt, UBND xã Na Rì đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn.

Trước đó nữa, vào tháng 3/2025, trên tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, cũng xuất hiện một số hố sụt lớn, dài khoảng 7m, sâu 5m, nằm giữa dải phân cách. Các hố sụt liên tục mở rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông.

Đáng chú ý, ngày 26/5/2025, một người đi xe máy đã đâm vào khu vực rào chắn, cảnh báo tại vị trí hố sụt trên Quốc lộ 3B, khiến cả người và phương tiện rơi xuống hố. Sau nhiều nỗ lực cứu hộ, đến nay, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.