Thái Nguyên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: HÀ THANH)

Trước đó, ngày 18/9, chính quyền xã Hiệp Lực phát hiện hộ ông Đinh Thiện Hữu, trú tại khu Nà Khu, thuộc thôn Thuần Mang nhập đàn lợn về nuôi theo hình thức đặt mua qua mạng xã hội. Số lợn này không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ ông Đinh Thiện Hữu có 41 con lợn, trong đó có 15 con có biểu hiện ốm và 5 con đã chết với các biểu hiện nghi mắc dịch tả lợn châu Phi.

Chính quyền xã Hiệp Lực đã báo cáo cấp trên đồng thời tiến hành các biện pháp cách ly lợn ốm; tiêu hủy lợn chết; phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Đến ngày 20/9, chính quyền xã đã lấy mẫu và tiêu hủy 14 con lợn ốm nặng cùng 6 con đã chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đến ngày 23/9, chính quyền xã tiếp tục tiến hành tiêu hủy thêm 16 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Để ngăn ngừa dịch lan rộng, chính quyền xã Hiệp Lực chỉ đạo lực lượng chuyên môn cùng các thôn khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động theo dõi đàn vật nuôi.

Khi thấy lợn ốm, chết bất thường, nghi ngờ đàn lợn mắc bệnh truyền nhiễm cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được kiểm tra xác minh dịch bệnh và hướng dẫn xử lý theo quy định.

Tuyệt đối không giết mổ, không bán chạy lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh vì có thể làm dịch bệnh phát tán sang các hộ chăn nuôi khác, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, dập dịch, không vứt xác động vật ra môi trường.

Các hộ chăn nuôi cần thực hiện tốt việc kê khai hoạt động chăn nuôi và khai báo dịch bệnh động vật kịp thời và làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Được biết, dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh thường xuyên gây nhiều thiệt hại cho các hộ chăn nuôi tại Thái Nguyên.

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 4.962 hộ thuộc 78/92 xã, phường, số lợn chết tiêu hủy là 35.715 con, trọng lượng tiêu hủy hơn 1.701 tấn gây thiệt hại về kinh tế rất lớn cho người chăn nuôi và ngân sách địa phương.

Nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh này thường xuyên hiển hiện, đặc biệt tại một số địa phương có ổ dịch cũ, các xã phía bắc của tỉnh do tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.