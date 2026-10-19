Thái Nguyên xử lý vi phạm kinh doanh mỹ phẩm

Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra mặt hàng mỹ phẩm tại cơ sở kinh doanh.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026 theo Quyết định số 185/QĐ-QLTT ngày 3/8/2026 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, Đội Quản lý thị trường số 6 đã chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn được phân công quản lý.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, phần lớn cơ sở cơ bản chấp hành quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các hành vi vi phạm đã được lực lượng chức năng xử lý, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 6 tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật.

Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 6 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và các quy định liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm và các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.