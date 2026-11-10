Thái Nguyên: Xử lý trên 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 1/11/2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.209 vụ vi phạm với 1.226 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 39 vụ với 56 bị can; xử lý vi phạm hành chính 1.169 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 183 tỷ đồng, tăng 63,67% so với năm 2025.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có chuyển biến rõ nét. 10 tháng qua, toàn tỉnh phát hiện 218 vụ vi phạm, xử lý hành chính 191 vụ với 205 đối tượng, khởi tố hình sự 11 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 2,4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm trên 66 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tuy vậy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng có xu hướng chuyển hoạt động kinh doanh lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, livestream bán hàng, nhiều địa điểm tập kết và dịch vụ vận chuyển trung gian để che giấu nguồn gốc hàng hóa, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Những mặt hàng có nguy cơ vi phạm tập trung vào thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, vật tư nông nghiệp, xăng dầu và khoáng sản.

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nêu những khó khăn trong xác minh người bán, thu thập dữ liệu giao dịch trên nền tảng số; định giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; giám định, kiểm nghiệm chất lượng và xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm.

Nguồn nhân lực, trang thiết bị và kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế, trong khi địa bàn quản lý rộng, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thương mại điện tử, hướng dẫn thống nhất việc định giá hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, tăng cường năng lực giám định, kiểm nghiệm và hỗ trợ địa phương về chuyên môn, trang thiết bị, kinh phí xử lý tang vật.

Thái Nguyên: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thái Nguyên: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị của tỉnh liên quan đến cơ chế quản lý, giám định, định giá hàng hóa vi phạm và xử lý tang vật. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trên môi trường thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.