Vào hồi 13h30’ ngày 09/11/2026, tại Km53+200 đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Đoạn nút giao Bách Quang, Thái Nguyên), lái xe N.V. D, sinh năm: 1966, trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh điều khiển xe ô tô con BKS: 98A-850.xx đã có hành vi "Điều khiển xe đi lùi xe trên đường cao tốc".

Hình ảnh vi phạm của lái xe N.V.D

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc lái xe N.V.D đã nhận thức được lỗi vi phạm của bản thân, Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chínhđối với lái xe N.V.D về hành vi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát: 98A-850.xx vi phạm: “Điều khiển xe đi lùi xe trên đường cao tốc” được quy định tại điểm đ, Khoản 11, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP). Mức tiền phạt: 35.000.000đ và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe và phương tiện vi phạm

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không thực hiện hành vi "Điều khiển xe đi lùi xe trên đường cao tốc". Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.