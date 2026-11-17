Sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xác định chính xác phương tiện và người điều khiển phương tiện. Tại cơ quan Công an, lái xe P.T.H., sinh năm 1988, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và tự nguyện xuất trình phương tiện cùng giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe và phương tiện gây tai nạn (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần chú ý: Mọi hành vi gây tai nạn giao thông “không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất” để che giấu vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.