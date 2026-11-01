Thái Nguyên: Xử lý 3 trường hợp mua, bán vé xem Concert Quốc gia

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi, chuyển nhượng vé trái quy định.

Cụ thể, tại đường Lương Ngọc Quyến (khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên), Tổ công tác phát hiện anh L.H.H., và anh V.T.S., cùng trú tại phường Phan Đình Phùng đang có giao dịch trao đổi, mua, bán 04 vé xem Chương trình “Nối vòng tay lớn”.

Trong đó L.H.H., là người mua, V.T.S., là người giao hàng thuê. Khi Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, anh L.H.H., đã tự nguyện giao nộp 04 vé nêu trên. Anh V.T.S., tự nguyện giao nộp thêm 03 vé và cho biết 07 vé này là của chị Đ.N.A., trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Tiến hành làm việc với 3 trường hợp trên được biết: Chị Đ.N.A., tìm mua vé trên các trang mạng xã hội, sau đó bán ra với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để thu lợi nhuận chênh lệch và thuê anh V.T.S., chuyển vé cho khách. Khi vé đang được giao cho anh L.H.H., để sử dụng thì bị Tổ công tác phát hiện, thu giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số vé và đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cả 3 trường hợp này đều nhận thức được hành vi mua, bán vé tham gia Chương trình Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” là vi phạm pháp luật. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số vé trên và đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân không lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích; không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh vé, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và các kênh không chính thức gây nguy cơ thất thoát, mua, bán vé hoặc ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.