Thái Nguyên xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia

Thái Nguyên giành vị trí thứ 3 toàn đoàn tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi Quốc gia lần thứ XII, năm 2026.

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của Công ty CP Traphaco.

Sự kiện quy tụ gần 200 vận động viên tiêu biểu đến từ 14 đoàn trên cả nước, tranh tài ở 16 nội dung chia theo 4 nhóm tuổi từ 40 đến trên 71 tuổi.

Trải qua 9 ván đấu theo hệ Thụy Sĩ đầy kịch tính, các kỳ thủ đã cống hiến nhiều ván cờ hay, trận đấu đẹp, thể hiện tinh thần thể thao, đoàn kết và niềm đam mê sâu sắc.

Các gương mặt xuất sắc mang về 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng cho đoàn chủ nhà Thái Nguyên tại giải đấu.

Chung cuộc, đoàn Điện Biên xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn (5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc; 1 Huy chương Đồng); vị trí Nhì toàn đoàn thuộc về đoàn Hưng Yên (3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng).

Với lực lượng hùng hậu gồm 38 kỳ thủ tham gia tranh tài ở cả 4 nhóm tuổi, đoàn chủ nhà Thái Nguyên đã giành vị trí Ba toàn đoàn với thành tích: 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Giải đấu không chỉ là sân chơi bổ ích giúp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ cho người trung và cao tuổi, mà còn là dịp quan trọng để phát hiện, bổ sung những nhân tố xuất sắc cho đội tuyển quốc gia.