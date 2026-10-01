Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc về tăng trưởng kinh tế quý III

Lĩnh vực công nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao, đạt 21,17% trong quý III.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 20,34% (riêng công nghiệp tăng 21,17%); khu vực dịch vụ tăng 8,98%; thuế sản phẩm tăng 6,92%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 11,24%, xếp thứ 4 toàn quốc. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 15,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,61%; thuế sản phẩm tăng 6,32%.

Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc thích ứng, điều chỉnh linh hoạt kịch bản tăng trưởng phù hợp với từng đơn vị, địa phương ở từng thời điểm.

Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Thái Nguyên bứt phá tăng trưởng trong quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số ở mức cao nhất trong năm 2026.