Thái Nguyên xây dựng xóm, làng không ma túy

Công an xã Cường Lợi ra mắt mô hình “Thôn không ma túy”.

Ngày 14/7/2026, Công an xã Cường Lợi ra mắt mô hình “Thôn không ma túy” tại thôn Bản Pìn và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Thiếu tá Bùi Xuân Hưởng, Phó Trưởng Công an xã Cường Lợi cho biết: Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.

Tại xã Phú Lương, từ ngày 24-9 đến 2/10/2026, Công an xã phối hợp với các xóm Đồng Nghè, Làng Cọ và Thống Nhất triển khai nhiệm vụ xây dựng xóm không ma túy. Qua rà soát, địa phương ghi nhận thông tin về 28 trường hợp nghi nghiện hoặc nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 18 trường hợp vắng mặt, đang tiếp tục được xác minh; 10 trường hợp được xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Năm 2026, Phú Lương đặt mục tiêu xây dựng mô hình xóm không ma túy tại 14/25 xóm, hướng tới xã không ma túy vào năm 2028. Để đạt mục tiêu này, địa phương xác định phải kết hợp tuyên truyền, rà soát, quản lý địa bàn và xác minh thông tin theo đúng quy định.

Thực tiễn cho thấy, xây dựng xóm, làng không ma túy cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Trên cơ sở đó, các địa phương chú trọng xây dựng, duy trì mô hình tự quản; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm, không để tội phạm và tệ nạn ma túy phát sinh, lan rộng trên địa bàn.

Công an xã Nghinh Tường tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nghinh Tường. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Với đặc thù địa hình rộng, nhiều khu vực rừng núi, giáp ranh, dân cư phân tán, xã Nghinh Tường chú trọng tuyên truyền trực tiếp, gắn với nắm tình hình và vận động người dân phối hợp với lực lượng chức năng.

Trong tháng 10/2026, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền tại xóm Na Hấu và Cao Sơn, vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy, không bao che hành vi vi phạm, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nghinh Tường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên cho hơn 400 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Cùng với phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm. Các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đang tổ chức cai nghiện cho hơn 800 học viên. Trong năm 2025, hơn 800 học viên đã hoàn thành cai nghiện. Lực lượng Công an cấp xã tham mưu thành lập các tổ quản lý, tư vấn tâm lý, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy. Đến nay, toàn tỉnh có 31/92 xã, phường cơ bản bảo đảm các điều kiện, tiêu chí xác định địa bàn không ma túy, tương đương 33,7%. Kết quả này cho thấy những chuyển biến bước đầu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu theo lộ trình.