Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành, hai dự án được bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I (2025 - 2030).

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai Dự án đầu tư phục dựng tại Di tích Nà Quân (xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên) với quy mô 3.243m². Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ triển khai Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo tỉnh Thái Nguyên, công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc; thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên cùng các tỉnh thuộc Chiến khu Việt Bắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia về mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.