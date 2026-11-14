Thái Nguyên xây dựng mô hình trồng trọt giảm phát thải trên chè và dong riềng

Thử nghiệm trà, dong riềng ít phát thải

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn 2050”. Kế hoạch hướng đến nâng hiệu quả sản xuất, cải thiện sinh kế và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thí điểm mô hình gắn với cây trồng chủ lực

Đến năm 2035, lĩnh vực trồng trọt của tỉnh phấn đấu đóng góp vào mục tiêu giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020 theo định hướng của đề án quốc gia.

Tỉnh dự kiến triển khai ít nhất hai mô hình giảm phát thải trên cây chè và dong riềng, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện quy trình và nhân rộng. Cùng với đó là thí điểm các mô hình canh tác có tiềm năng phát triển tín chỉ carbon, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức quốc tế.

Thái Nguyên cũng sẽ tham gia xây dựng, phát triển nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho sản phẩm trồng trọt, gắn cải tiến kỹ thuật với khả năng nhận diện và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp từng vùng sinh thái; xây dựng, áp dụng gói kỹ thuật giảm phát thải đối với cây trồng chủ lực; tổ chức mô hình quy mô vùng gắn với chuỗi giá trị.

Việc tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ và người sản xuất được triển khai song song nhằm giúp các chủ thể tiếp cận phương pháp canh tác mới, từng bước đưa yêu cầu giảm phát thải vào hoạt động sản xuất.

Xây dựng dữ liệu phục vụ đo lường và đánh giá

Một nội dung quan trọng của kế hoạch là thiết lập hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định phát thải khí nhà kính, gọi tắt là MRV. Hệ thống này cùng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh sẽ phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả và kết nối với hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2050, ngành trồng trọt Thái Nguyên hướng đến tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị tuần hoàn, tăng ứng dụng công nghệ số và nông nghiệp thông minh; hình thành dữ liệu số hóa về phát thải, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Để thực hiện, tỉnh xác định các nhóm giải pháp về chính sách, tổ chức sản xuất, khoa học công nghệ, truyền thông và kết nối thị trường. Hỗ trợ kỹ thuật cần gắn với việc tổ chức vùng nguyên liệu và sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân.

Phối hợp nguồn lực để triển khai

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương hướng dẫn chuyên môn, theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện.

Các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao để phối hợp, lồng ghép nguồn lực triển khai kế hoạch.

Từ những mô hình trên chè và dong riềng, Thái Nguyên hướng đến lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương. Kết quả thực tế về phát thải, chi phí, năng suất và khả năng tiêu thụ sẽ là cơ sở để mở rộng mô hình, gắn chuyển đổi xanh với thu nhập của người sản xuất.