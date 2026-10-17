Thái Nguyên xây dựng Đề án khám, chữa bệnh miễn phí và tăng cường nhân lực y tế cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận hai nội dung chính, gồm: hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh và tăng cường nhân lực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại y tế cơ sở ở khu vực phía Bắc tỉnh.

Theo dự thảo Đề án khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh dự kiến hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh cho người dân thuộc 35 xã khu vực phía Bắc tỉnh.

Mức hỗ trợ bao gồm cả phần chi phí đồng chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) từ 5-20% mà người tham gia phải tự thanh toán với cơ sở y tế. Số người được hưởng chính sách dự kiến gần 300 nghìn người. Đối với người chưa có thẻ BHYT, tỉnh sẽ hỗ trợ mua thẻ, hướng tới bao phủ BHYT toàn dân tại 35 xã này.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu ý kiến.

Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, tỉnh xây dựng phương án huy động học viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) thuộc các ngành hoặc chương trình đào tạo có nội dung thực hành về y tế cơ sở, y tế cộng đồng, tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các trạm y tế xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ.

Các nhiệm vụ hỗ trợ gồm: Tư vấn chăm sóc sức khỏe; quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình; cập nhật dữ liệu sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử của người dân. Hoạt động dự kiến triển khai trước ngày 30/10/2026, theo từng đợt phù hợp với kế hoạch đào tạo và điều kiện thực tế tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị; đồng thời phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực hiện có, tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện với y tế cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, khẳng định đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Để chính sách được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tổng thể số liệu thực tế về số người được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh và BHYT tại 35 xã; đồng thời xây dựng phương án kinh phí cụ thể, bảo đảm các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, thông qua chủ trương. Việc triển khai thực hiện phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp nhận nhân lực hỗ trợ chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tạo thuận lợi để sinh viên phối hợp với đội ngũ y tế cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Sở Y tế có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chủ động giải quyết.

Tỉnh sẽ đánh giá kết quả triển khai bước đầu trên các phương diện chuyên môn, khả năng tiếp cận dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tính khả thi của Đề án. Đây là cơ sở để xem xét duy trì, mở rộng chính sách trong năm 2027 và những năm tiếp theo.