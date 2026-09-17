Thái Nguyên xả tràn hồ Núi Cốc để đối phó mưa lũ

Cụ thể, mực nước hồ Núi Cốc hiện ở cao trình +46,41m và có xu hướng gia tăng, công ty sẽ mở 3 cửa tràn xả lũ số 1, với độ mở mỗi cửa từ 32-95cm, lưu lượng xả dự kiến từ 50-150 m3/s.

Việc xả nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân và người dân khu vực hạ du, dọc hai bên bờ sông Công, thuộc các xã, phường Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và Thành Công.

Đối với khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng, cần kịp thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không đánh bắt thủy sản, vớt củi và thực hiện các hoạt động khác trên sông, khu vực hạ lưu sau tràn và dọc hai bên bờ sông Công trong thời gian hồ vận hành xả nước, nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.