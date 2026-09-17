Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

Theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, từ 14h ngày 17/9, đơn vị vận hành điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo từ đêm 16 đến ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Thái Nguyên dự kiến xả nước qua tràn hồ Núi Cốc 50-150m³/s từ 14h ngày 17/9. Ảnh: T.L

Đến 7h ngày 17/9, mực nước hồ Núi Cốc ở cao trình +46,41m và tiếp tục có xu hướng tăng.

Theo phương án dự kiến, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ mở 3 cửa tràn xả lũ số 1, độ mở từ 32 đến 95cm. Lưu lượng xả dự kiến khoảng 50-150m³/s.

Công ty lưu ý việc điều tiết xả nước có thể làm gia tăng mực nước tại khu vực hạ du, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân dọc hai bên bờ sông Công.

Các khu vực được cảnh báo gồm các xã, phường Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và Thành Công.

Đơn vị quản lý hồ đề nghị chính quyền các địa phương chủ động thông tin, cảnh báo người dân về việc xả nước; bố trí lực lượng trực, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực ngầm, tràn và vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương cũng được đề nghị lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại những khu vực cần thiết để hạn chế người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Trong thời gian hồ Núi Cốc xả nước, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, sản xuất, kinh doanh tại khu vực bờ, bãi ven sông; không đánh bắt thủy sản, vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động khác trên sông, khu vực hạ lưu sau tràn và dọc hai bên bờ sông Công.