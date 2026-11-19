Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững, giảm nghèo về thông tin năm 2026 theo Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã. Trong năm, mặc dù còn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng sau sắp xếp thôn, điều kiện tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế, xã Chợ Đồn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền với nội dung và hình thức đa dạng, hướng đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó chủ tịch UBND xã Chợ Đồn (Thái Nguyên) Lý Văn Chấn phát biểu. Ảnh: Đặng Huế

Công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, xã phối hợp hoàn thành 02 phóng sự ngắn với chủ đề “Chợ Đồn với công tác giảm nghèo” và “Chợ Đồn nỗ lực giảm nghèo”, được phát sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, trong đó có chương trình Thời sự trên kênh VTV5. Phóng sự chính luận “Nỗ lực giảm nghèo, xây dựng ATK Chợ Đồn giàu đẹp” được sản xuất bằng tiếng Việt và tiếng Dao, góp phần đưa thông tin về công tác giảm nghèo đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, 10 tin phát thanh và 5 bài báo điện tử chính luận về chính sách, kết quả, mô hình giảm nghèo bền vững được hoàn thành. Các tin phát thanh được biên tập thành 2 chương trình bằng tiếng Việt và tiếng Dao, tổ chức phát 30 lượt trên hệ thống truyền thanh cơ sở với hơn 44 cụm loa tại 11 thôn.

Xã cũng phát hành 80 cuốn sổ tay và 4.000 tờ rơi cung cấp thông tin thiết yếu về giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ, dịch vụ xã hội cơ bản và kỹ năng tiếp cận thông tin. Hoạt động tuyên truyền trực tiếp được lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đặng Huế

Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số công cộng, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Các sản phẩm truyền thông cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã, các trang mạng xã hội và chia sẻ qua nhóm Zalo tại các thôn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sinh kế, sản xuất, tạo việc làm, sản phẩm OCOP; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, giới thiệu các mô hình, hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo; thảo luận về mức độ tiếp cận, hiệu quả của các sản phẩm truyền thông, nhu cầu thông tin của người dân và đề xuất giải pháp thực hiện trong năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Đồn Lý Văn Chấn, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững, giảm nghèo về thông tin năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng đưa thông tin, chính sách đến trực tiếp người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường giới thiệu, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, những điển hình vươn lên thoát nghèo, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân.

Hội nghị cũng tập trung xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027, trong đó tiếp tục khai thác hiệu quả các sản phẩm truyền thông đã xây dựng; tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại 11 thôn; đẩy mạnh hướng dẫn kỹ năng số, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời chú trọng theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông, kịp thời nắm bắt nhu cầu thông tin của người dân.