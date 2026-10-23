Thái Nguyên vượt Hà Nội I, giành á quân giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Lượt cuối giải bóng đá nữ VĐQG 2026 diễn ra trong chiều nay (23/10), mang đến niềm vui cho các cô gái Thái Nguyên khi đạt mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước TPHCM II, để xếp nhì chung cuộc ở sân chơi năm nay.

Thái Nguyên xứng đáng với vị trí á quân ở giải năm nay

Các cầu thủ đã lập công cho Thái Nguyên là Bảo Trân (38’), cùng cú đúp của Bích Thùy (42’, 74’).

Với kết quả này, Thái Nguyên có bước tiến rõ nét so với mùa trước (đứng hạng 4). Trong khi đó, Hà Nội I sụt giảm, không những không hạ bệ được TPHCM I mà còn rơi xuống vị trí thứ 3 (24 điểm).

Ở trận đấu cuối của mùa giải, đội bóng đá nữ Thủ đô để Than KSVN cầm hòa 1-1.

Bích Thùy nhận giải Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở giải bóng đá nữ QG 2026

Với thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, sau khi vô địch sớm trước 2 vòng đấu, họ đã để thua cả 2 trận còn lại. Ở lượt đấu trước, TPHCM I thua 1-2 Thái Nguyên và trong chiều nay, họ để thua trắng 0-2 Phong Phú Hà Nam.

Kết quả cụ thể:

TPHCM II – Thái Nguyên T&T: 0-3

Than KSVN – Hà Nội I: 1-1

TPHCM I – PP Hà Nam: 0-2

Kết quả chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG 2026:

Vô địch: TPHCM I

Á quân: Thái Nguyên T&T

HCĐ: Hà Nội I

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thị Bích Thuỳ (Thái Nguyên T&T)

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Thị Kim Thanh (TPHCM I)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Thị Thu Xuân (TPHCM I)