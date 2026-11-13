Thái Nguyên vun đắp khối đại đoàn kết từ bản sắc văn hóa các dân tộc

Ở xóm Phú Thịnh, xã Vô Tranh (Thái Nguyên), 5 dân tộc cùng sinh sống cùng lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa trên một địa bàn, nơi những đồi chè, trang trại chăn nuôi gắn bó với sinh kế của nhiều gia đình.

Sự gắn bó giữa các hộ dân được vun đắp qua những hoạt động chung, từ phát triển kinh tế, khuyến học, giữ gìn vệ sinh môi trường đến chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 13.11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 tại khu dân cư xóm Phú Thịnh, xã Vô Tranh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với Nhân dân xóm Phú Thịnh

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Duy Hoàng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại ngày hội, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam), nhìn lại kết quả các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Xóm Phú Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xóm Làng Phan và Đồi Chè, hiện có 455 hộ với 1.855 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60%.

Các đại biểu dự Ngày hội

Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, duy trì 48ha chè với sản lượng chè búp tươi ước đạt 627 tấn mỗi năm.

Bên cạnh cây chè, xóm có 5 trang trại chăn nuôi gà, mỗi trang trại từ 4.000 - 5.000 con cùng các mô hình trồng rừng, nuôi cá và phát triển ngành nghề dịch vụ.

Nhờ duy trì nhiều hướng sản xuất, đời sống người dân từng bước được cải thiện, toàn xóm hiện còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Quang cảnh Ngày hội

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội được duy trì góp phần vun đắp tinh thần tương trợ giữa các gia đình, dòng họ và các dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Phú Thịnh đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xóm

Cùng với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, địa phương cần quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Đồng thời mong muốn người dân tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và tích cực ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh trao tặng khu dân cư Phú Thịnh bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn và 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.