Thái Nguyên: Vốn tín dụng chính sách mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Vốn chính sách mở hướng sinh kế

Theo thống kê, tính đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Phú Bình, Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, đạt trên 763 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 732.155 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 31.050 triệu đồng. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay đạt 145.050 triệu đồng, với 2.415 lượt hộ vay; riêng trong tháng 9/2026, doanh số cho vay đạt 12.569 triệu đồng, với 222 lượt hộ vay.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện để người dân đầu tư con giống, chuồng trại, mở rộng quy mô sản xuất và phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình. Qua đó, không chỉ giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất mà còn mở ra cơ hội tự tạo việc làm, tận dụng lao động tại chỗ, nhất là đối với lao động khu vực nông thôn.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1994, tại xóm Tân Hòa 1, xã Tân Thành là hộ mới thoát nghèo, được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi ngựa.

Hiệu quả của nguồn vốn được thể hiện rõ qua mô hình chăn nuôi ngựa của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1994, tại xóm Tân Hòa 1, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình anh Thuận là hộ mới thoát nghèo, được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, anh Nguyễn Văn Thuận cho biết: “Trước đây, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, muốn đầu tư phát triển chăn nuôi nhưng thiếu vốn. Được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay 100 triệu đồng, gia đình tôi có điều kiện mua ngựa giống, phát triển đàn. Hiện nay, gia đình chủ động mua ngựa con về nuôi, chăm sóc rồi bán cho thương lái khi đạt giá trị phù hợp. Nhờ có nguồn vốn này, chúng tôi có thêm việc làm, có thu nhập và yên tâm phát triển kinh tế gia đình”.

Từ 4 con ngựa ban đầu, hiện nay gia đình anh Thuận đã có 7 con ngựa

Theo anh Thuận, hiện nay giá ngựa có thể đạt khoảng 40 triệu đồng/con tùy vào chất lượng. Với phương thức chăn nuôi phù hợp, gia đình đang từng bước tích lũy kinh nghiệm, tái đầu tư và mở rộng sinh kế.

Không chỉ mang lại hiệu quả đối với từng hộ vay, nguồn vốn chính sách còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Học, Tổ trưởng xóm Tân Hòa 1, xã Tân Thành cho biết, toàn xóm hiện có 506 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%; còn 4-5 hộ nghèo. Đặc biệt, hơn 49 tổ viên đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Ông Nguyễn Văn Học chia sẻ: “Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội có ý nghĩa rất thiết thực đối với người dân trong xóm, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Có vốn vay, bà con có điều kiện mua con giống, đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, không phải chỉ trông chờ vào lao động thời vụ. Quan trọng hơn, người dân có thể tận dụng lao động của các thành viên trong gia đình để tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cán bộ PGD Phú Bình, Chi nhánh NHCSXH Thái Nguyên đến thăm mô hình nuôi dê tại gia đình anh Đặng Văn Nghị xóm Tân Thái, xã Kha Sơn.

Còn tại xóm Tân Thái, xã Kha Sơn, gia đình anh Đặng Văn Nghị cũng được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng để triển khai mô hình chăn nuôi dê với quy mô 50 con.

Anh Đặng Văn Nghị chia sẻ: “Đây là nguồn hỗ trợ rất quan trọng, giúp gia đình mạnh dạn triển khai mô hình sản xuất, tạo công việc thường xuyên cho các thành viên. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn vật nuôi, sử dụng vốn đúng mục đích và phát triển mô hình hiệu quả để nâng cao thu nhập”.

Từ những mô hình cụ thể này có thể thấy, tín dụng chính sách không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ tài chính mà còn là giải pháp thúc đẩy người dân chủ động tạo việc làm cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, đối với khu vực nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình là hướng đi thiết thực để duy trì việc làm, nâng cao thu nhập và hạn chế tình trạng thiếu việc làm.

Phát huy hiệu quả vốn vay thông qua mạng lưới ủy thác

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, PGD NHCSXH Phú Bình chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Đến ngày 30/9/2026, trên địa bàn có 354 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với sự tham gia của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tại 5 xã.

Thông qua mạng lưới này, người dân được hỗ trợ tiếp cận thông tin về các chương trình tín dụng, hướng dẫn thủ tục vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Công tác kiểm tra, giám sát cũng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm nguồn vốn được quay vòng để tiếp tục hỗ trợ những đối tượng có nhu cầu.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn, ông Trần Nhật Linh, Giám đốc PGD NHCSXH Phú Bình, Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Chúng tôi xác định tín dụng chính sách không chỉ dừng lại ở việc giải ngân vốn vay mà quan trọng hơn là phải giúp người dân sử dụng đồng vốn hiệu quả, tạo ra sinh kế và việc làm ổn định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn, nâng cao chất lượng bình xét cho vay, tăng cường kiểm tra, giám sát sau giải ngân, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi phù hợp”.

Với định hướng gắn tín dụng chính sách với nhu cầu tạo việc làm và phát triển sinh kế, PGD NHCSXH Phú Bình đang góp phần khơi thông nguồn lực trong khu vực kinh tế hộ gia đình, tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ cho người lao động. Mỗi khoản vay được sử dụng hiệu quả không chỉ giúp một gia đình cải thiện đời sống mà còn đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế nông thôn và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.