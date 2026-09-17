Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ tiến hành điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14 giờ ngày 17/9/2026.

Thái Nguyên vận hành xả tràn hồ Núi Cốc nhằm điều tiết mực nước. Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN

Theo đó, mực nước hồ Núi Cốc hiện ở cao trình +46,41m và có xu hướng gia tăng, công ty sẽ mở 3 cửa tràn xả lũ số 1, với độ mở mỗi cửa từ 32 đến 95 cm, lưu lượng xả dự kiến từ 50-150 m3/s. Việc xả nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân và người dân khu vực hạ du, dọc hai bên bờ sông Công, thuộc các xã, phường Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và Thành Công.

Công ty đề nghị người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng chủ động các biện pháp phòng, tránh; hạn chế tối đa hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại tại khu vực bờ, bãi ven sông; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn giao thông khi mực nước sông Công dâng cao.

Bên cạnh đó, công ty đề nghị các địa phương có ngầm, tràn qua sông Công sẵn sàng bố trí lực lượng ứng trực, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực ngầm, tràn và vị trí nguy hiểm; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn để hướng dẫn, cảnh báo người dân. Đối với khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng, cần kịp thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không đánh bắt thủy sản, vớt củi và thực hiện các hoạt động khác trên sông, khu vực hạ lưu sau tràn và dọc hai bên bờ sông Công trong thời gian hồ vận hành xả nước, nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 17/9, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại tỉnh Thái Nguyên, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông cho các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường Bá Xuyên, Bách Quang, Bạch Thông, Chợ Đồn, Điềm Thụy, Gia Sàng, Kha Sơn, Lam Vỹ, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Phú Bình, Phúc Thuận, Quân Chu, Quyết Thắng, Sông Công, Tân Cương, Tân Khánh, Thành Công, Thanh Mai, Tích Lương, Trung Thành, Vạn Xuân, Yên Phong của tỉnh Thái Nguyên.

Trong một vài giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên sau đó lan sang các xã, phường như An Khánh, Ba Bể, Bắc Kạn, Bằng Thành, Bình Thành, Bình Yên, Cao Minh, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Chợ Rã, Dân Tiến, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Đức Xuân, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, La Hiên, Nà Phặc, Nam Cường, Nam Hòa, Nghiên Loan, Nghinh Tường, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quan Triều, Quảng Bạch, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Tân Thành, Thanh Thịnh, Thần Sa, Thượng Minh, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Vạn Phú, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Thịnh, Yên Trạch và các xã/phường lân cận trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, mực nước sông và việc vận hành xả nước của hồ Núi Cốc; tăng cường thông tin, cảnh báo đến người dân, đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, nước dâng, sạt lở. Các lực lượng chức năng duy trì ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong thời gian hồ vận hành xả nước./.