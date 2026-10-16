Thái Nguyên: Văn Hán hướng tới xã không có ma túy vào năm 2028

Lực lượng Công an xã Văn Hán tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy tại các trường học trên địa bàn xã. Ảnh: Đồng Thưởng.

Công an xã giữ vai trò nòng cốt

Xây dựng xã Văn Hán không ma túy giai đoạn 2026 - 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Văn Hán xác định phòng ngừa phải đi trước một bước, lấy người dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm và lấy sự tham gia của cả hệ thống chính trị làm nền tảng. Mục tiêu không chỉ là đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, mà quan trọng hơn là kiểm soát, làm giảm và tiến tới loại trừ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở; không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Đến hết năm 2027, 100% người nghiện trên địa bàn được lập hồ sơ đưa vào quản lý, áp dụng các biện pháp cai nghiện, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Xã phấn đấu từ năm 2028 đạt xã không ma túy, giữ vững kết quả đến năm 2030 và duy trì trong những năm tiếp theo.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tổ chức các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, bắt giữ 8 vụ với tổng số 10 đối tượng bị bắt giữ, xử lý. Công an xã cũng triển khai kế hoạch tổng rà soát và mở đợt cao điểm xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với 100% đối tượng nghiện, nghi nghiện trên địa bàn theo giai đoạn 2026 - 2027. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính đều được lập hồ sơ theo quy định.

Xây dựng địa bàn sạch về ma túy

Xác định công tác phòng ngừa xã hội có vai trò quan trọng, Công an xã Văn Hán chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy đến từng thôn, từng hộ gia đình, trường học và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hội nghị rồi phổ biến văn bản pháp luật. Nội dung và hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh.

Đối với thanh thiếu niên, học sinh sẽ tập trung vào kỹ năng nhận diện, phòng tránh và nói không với ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới và nguy cơ bị lôi kéo sử dụng ma túy thông qua mạng xã hội. Đối với các hộ gia đình, công tác tuyên truyền tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; đồng thời hướng dẫn người dân nhận biết những dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy để kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt cộng đồng, trang thông tin đại chúng, Fanpage của xã và truyền thông tại khu dân cư.

Công tác tuyên truyền được xã Văn Hán xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được triển khai linh hoạt với nhiều hình thức đa dạng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cùng với tuyên truyền, công an xã đã tổ chức ký cam kết đối với 100% đại diện hộ dân trên toàn xã và 100% các chi bộ tại các xóm về chấp hành pháp luật về ma túy, cam kết không vi phạm pháp luật.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tất cả các trường học trên địa bàn đã thực hiện ký cam kết trường học không ma túy; 100% cán bộ, nhân viên và học sinh THCS thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy.

Phó Trưởng công an xã Văn Hán, Trung tá Nguyễn Hà Phương cho biết: Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng thành công xã không ma túy là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Công an không thể một mình giải quyết được vấn đề ma túy mà cần sự phối hợp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Công an, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư.

Mỗi gia đình phải là một “pháo đài” phòng, chống ma túy; mỗi người dân phải là một tuyên truyền viên và là một cánh tay nối dài giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa. Khi người dân thực sự nhận thức được tác hại của ma túy và chủ động tham gia phòng ngừa thì mục tiêu xây dựng xã không ma túy mới có tính bền vững.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm và kiểm soát địa bàn, việc quản lý, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện được xác định là nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng xã không ma túy.

Để mỗi người dân có ý thức về phòng, chống ma túy

Văn Hán kỳ vọng đến năm 2030, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã sẽ có sự chuyển biến thực chất, bền vững; kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giảm nguy cơ phát sinh người nghiện và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Quan trọng hơn, hình thành được một môi trường mà ở đó gia đình, nhà trường, cộng đồng và mỗi người dân đều có ý thức chủ động phòng, chống ma túy.

Thực hiện việc ký cam kết trường học không ma túy đối với tất cả các trường học trên địa bàn xã. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cùng đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng lực lượng trong tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong tham mưu, tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện và quản lý sau cai, tạo điều kiện cho người sau cai tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Bằng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tin tưởng mục tiêu xây dựng Văn Hán trở thành địa bàn an toàn, lành mạnh, không ma túy trong giai đoạn 2026 - 2030 hoàn toàn có thể đạt được.