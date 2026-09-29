Thái Nguyên vận động, thu hồi hơn 400 khẩu súng các loại

Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trong nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Tại tỉnh Thái Nguyên, tuỳ theo đặc điểm tình hình ở mỗi địa bàn, lực lượng Công an cơ sở đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Công an xã Thành Công tiếp nhận khẩu súng cùng số đạn để xử lý theo thẩm quyền

Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là phối hợp với chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, phát huy vai trò của những người có uy tín để vận động nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Ghi nhận tại xã Thượng Quan, Công an xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT còn cất giữ trái phép. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ gia đình để phổ biến các quy định của pháp luật về VK,VLN, CCHT; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook; qua các hội nghị thôn, xóm..., giúp nhân dân hiểu rõ những nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Thượng Quan đã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 8 khẩu súng các loại.

Hai khẩu súng và 23 viên đạn do người dân tự nguyện giao nộp tại Công an phường Đức Xuân.

Công an phường Bá Xuyên tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ do công dân giao nộp.

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT, Công an phường Đức Xuân đã tích cực bám sát địa bàn, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình về tác hại, nguy cơ cũng như trách nhiệm pháp lý khi tàng trữ VK, VLN, CCHT trái phép. Sau khi được cán bộ Công an phường Đức Xuân đến tận nhà tuyên truyền, vận động, giải thích về những nguy hiểm tiềm ẩn và quy định của pháp luật, bà N.T.T., trú tại tổ 10, tự nguyện giao nộp cho Công an phường Đức Xuân 2 khẩu súng và 23 viên đạn. Được biết, số súng và đạn trên là tài sản để lại của chồng bà T, hiện đã qua đời…

Còn tại Công an phường Bá Xuyên, anh Đồng Văn Vững, trú tại tổ 11, phường Bá Xuyên trong quá trình dọn dẹp nhà phát hiện 56 viên đạn. Đây là số đạn (linh kiện dùng cho súng hơi PCP) còn sót lại trong gia đình từ nhiều năm trước. Anh Vững đã thu gom và mang đến giao nộp cho Công an phường.

Công an xã Yên Phong vận động nhân dân giao nộp vũ khí.

Thời gian qua, Công an xã Thành Công đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các buổi họp khu dân cư và trực tiếp đến từng hộ gia đình. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều người dân đã chủ động trình báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng.

Đầu tháng 8/2026, Công an xã Thành Công tiếp nhận tin báo của anh Diệp Văn Quý, trú tại xóm Phú Đạt, trong quá trình tháo dỡ nhà cũ của gia đình, anh Quý phát hiện trong tủ gỗ của người bố đã mất có cất giữ 1 khẩu súng K44 cũ đã qua sử dụng, 36 viên đạn, 14 đầu đạn, 3 vỏ đạn và 1 quả lựu đạn chày cũ. Nhận thức được sự nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, anh Quý đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp toàn bộ số hiện vật trên cho cơ quan chức năng.

Tại địa bàn xã Yên Phong, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tổ chức triển khai nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 8 thôn, cho 450 hộ gia đình ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và dao có tính sát thương cao; phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã thực hiện 30 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã; đăng tải 2 video tuyên truyền trên trang Facebook chính thức của Công an xã, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận pháp luật đến đông đảo nhân dân. Qua đó, đã vận động nhân dân giao nộp 6 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, 3 linh kiện súng và 06 bộ kích điện tự chế.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền quy định về VK,VLN,CCHT tại xã Hợp Thành.

Trên đây là một số điển hình mà lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã vận động người dân tự nguyện đến cơ quan chức năng giao nộp VK, VLN, CCHT. Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã vận động, thu hồi hơn 400 khẩu súng các loại, hơn 200 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT còn cất giữ trái phép nhằm kiềm chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần loại bỏ “nguồn nguy hiểm” ra khỏi đời sống cộng đồng. Từ những việc làm tưởng chừng nhỏ ấy đang hình thành một phong trào rộng khắp, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng những làng quê, thôn bản ngày càng bình yên, an toàn và đáng sống...