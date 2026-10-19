Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) ký kết Thỏa thuận hữu nghị

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do ký kết Thỏa thuận hữu nghị.

Tham dự buổi Lễ có ông Hwang Myeong-seok, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) và đại diện Hội Nữ doanh nhân. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Quang Tuyên bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Gyeongsangbuk-do; đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc ký kết Thỏa thuận sẽ tạo nền tảng đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương bước vào giai đoạn mới, ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,24% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 30,383 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 21.409 tỷ đồng.

Lũy kế, toàn tỉnh có 250 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký gần 19,5 tỷ USD. Cùng với việc phát triển hạ tầng công nghiệp, Thái Nguyên có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở tiềm năng và định hướng phát triển của hai địa phương, đồng chí đề xuất tập trung hợp tác vào ba nhóm lĩnh vực trọng tâm. Trong đầu tư, thương mại và công nghiệp, hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác về điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, năng lượng xanh, logistics và chuyển đổi số.

Thái Nguyên ưu tiên các dự án FDI có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp địa phương.

Trong giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thái Nguyên mong muốn thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hai bên; tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên, chuyên gia, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của các ngành công nghệ cao.

Đồng thời, Thái Nguyên đề xuất mở rộng hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và du lịch; tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối các tổ chức thanh niên, phụ nữ, nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, đưa quan hệ hợp tác lan tỏa sâu rộng.

Nhấn mạnh hiệu quả hợp tác phải được thể hiện bằng những chương trình, dự án và kết quả cụ thể, đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị hai bên chỉ định đầu mối thường trực, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng nhóm lĩnh vực, lựa chọn những nội dung ưu tiên có thể thực hiện sớm; xác định rõ cơ quan chủ trì, tiến độ, kết quả đầu ra và duy trì trao đổi, đánh giá định kỳ.

Tỉnh Thái Nguyên cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động triển khai các nội dung hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương phát triển thực chất, hiệu quả.