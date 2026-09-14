Thái Nguyên ưu tiên hạ tầng thiết yếu xã khó khăn, đặc biệt khó khăn

Một góc thành phố Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, có 9/11 xã đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 8/11 xã đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 2 xã đang lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 2 xã đã phê duyệt hồ sơ mời thầu. Các địa phương cam kết tổ chức triển khai, khởi công các dự án theo tiến độ và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026...

Trong phát triển hạ tầng thủy lợi và nước sạch xã tập trung triển khai các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi theo kế hoạch; trong đó, có 6 công trình hồ chứa gồm: Quan Làng, Khuổi Tráng, Phai Khít, Nà Bang, Khuổi Lình và Khuổi Thiêu. Hiện các dự án này đang được tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến trong năm 2026 đạt khoảng 40% khối lượng theo hợp đồng. Đối với 17 công trình thủy lợi thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, các đơn vị, địa phương đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai theo kế hoạch. Một số công trình đã được phê duyệt và đang thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 85%, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đối với hệ thống kênh mương, các xã đang triển khai sửa chữa, nâng cấp khoảng 30 km, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng trong năm 2026, góp phần nâng cao năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động nguồn nước tưới và từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Để nâng cao tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, dự kiến đầu tư xây mới công trình cấp nước tại các xã: Cường Lợi, Nghiên Loan, Nam Cường, Trần Phú với tổng mức đầu tư 24,2 tỷ đồng; đồng thời thực hiện nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình cấp nước tại các xã Yên Thịnh, Thượng Minh, Quảng Bạch, Đồng Phúc, Yên Phong, Phủ Thông, Cẩm Giàng, Vĩnh Thông, Côn Minh, Thanh Mai và Yên Bình, với tổng mức đầu tư 30,6 tỷ đồng.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương đang tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức thực hiện các dự án, rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng nước và khả năng khai thác nguồn nước tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, làm cơ sở tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt ổn định, an toàn và bền vững cho người dân, phấn đấu nâng tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn lên 63% trong năm 2026...

Đối với phát triển hạ tầng điện, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện còn 27 thôn, xóm, điểm dân cư chưa có điện lưới quốc gia, với hơn 900 hộ dân, đồng thời còn khoảng 893 hộ dân thuộc 73 thôn trên địa bàn 22 xã đã được sử dụng điện lưới quốc gia nhưng chất lượng điện năng chưa bảo đảm theo quy phạm.

UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện cho các thôn xóm, điểm dân cư chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện tại 19 thôn, điểm dân cư, với 686 hộ dân thuộc 9 xã.

Dự án có quy mô đầu tư 50 km đường dây trung thế, 16 trạm biến áp, 53,7 km đường dây hạ thế, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đối với các thôn, xóm, điểm dân cư đã được sử dụng điện lưới quốc gia nhưng chất lượng điện và an toàn chưa bảo đảm, Công ty Điện lực Thái Nguyên dự kiến đầu tư thực hiện trên địa bàn 22 xã. Quy mô đầu tư dự kiến gồm 32 km đường dây trung thế, 10 trạm biến áp và 159 km đường dây hạ thế, với tổng mức đầu tư 204 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2028....

Cùng với các nội dung đầu tư, hỗ trợ về phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện cho các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều dự án về phát triển hạ tầng giáo dục, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa cơ sở, cơ sở hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin - truyền thông và chuyển đổi số, hạ tầng môi trường.

Qua đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, một số mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt kết quả tích cực như: hoàn thành xóa các thôn, xóm trắng sóng thông tin di động; 100% xã có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được duy trì, với tỷ lệ xã có nhà văn hóa, hội trường đa năng, sân thể thao và điểm vui chơi cộng đồng đạt 100%; công tác quản lý môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã được tăng cường; ông tác huy động, lồng ghép các nguồn lực được quan tâm thực hiện...

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian tới, tỉnh đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án, công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm y tế và các công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân; chủ động rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn danh mục ưu tiên, phấn đấu hoàn thành các công trình đủ điều kiện trong năm 2026 và tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Thái Nguyên rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, xác định thứ tự ưu tiên và xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của từng địa phương, huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên nguồn vốn ngân sách nhà nước, các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án của Trung ương và của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng để đầu tư, nâng cấp và duy trì các công trình hạ tầng, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...

Được biết, tỉnh Thái Nguyên có 44 xã thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn, chiếm 57,14% tổng số xã của toàn tỉnh, trong đó có 34 xã chưa đạt tiêu chí nông thôn mới.