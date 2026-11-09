Thái Nguyên: Tuyên truyền pháp luật về giao thông bằng hình thức sân khấu hóa

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT đã thông tin đến cán bộ, giáo viên và các em học sinh của Trường Văn hóa Công an nhân dân 1 về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh chung của chương trình (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Trong đó, đã tập trung hướng dẫn các thầy, cô giáo và các em học sinh cách nhận diện các biển báo hiệu đường bộ và cảnh báo các hành vi vi phạm phổ biến như: Chạy quá tốc độ, sai làn đường, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về chuyển hướng, dàn hàng ngang, đi bộ qua đường mà không có tín hiệu bằng tay, đi bộ vượt qua dải phân cách... nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông cho giáo viên và học sinh của Nhà trường.

Giao lưu câu hỏi kiến thức về an toàn giao thông với các em học sinh của nhà trường (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Vở kịch "Tôi còn sống" thu hút sự theo dõi của các thầy, cô giáo và các em học sinh (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Tại buổi tuyên truyền, thông qua hình thức sân khấu hoá, cán bộ, giáo viên và các em học sinh của nhà trường đã được tuyên truyền, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phổ biến của học sinh khi tham gia giao thông trên đường và mức xử phạt để các em biết và chấp hành như: Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), đi dàn hàng ngang (từ 3 xe trở lên), đi bộ qua đường mà không có tín hiệu bằng tay, đi bộ vượt qua giải phân cách…hậu quả, tác hại và hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra.

Bên cạnh đó, cán bộ CSGT cũng đã tập trung hướng dẫn những kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp an toàn, dự báo những tình huống giao thông có thể xảy ra trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.

Tặng quà cho các cô giáo tham gia trả lời đúng câu hỏi kiến thức về an toàn giao thông (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Tặng quà cho các bạn học sinh Lào tham gia giao lưu với chương trình (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Trong chương trình, Ban tổ chức đã phát 400 tờ rơi tuyên truyền về ATGT và tặng 30 phần quà giao lưu cho các em học sinh và các thầy, cô giáo tham gia giao lưu có câu trả lời đúng về ATGT. Thông qua chương trình, đã giúp cho các em được trang bị thêm kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cũng như là ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.