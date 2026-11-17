Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và biểu trưng cho 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026.

Từ 90 hồ sơ đề cử trên toàn tỉnh, Hội đồng xét chọn đã thẩm định, lựa chọn 50 nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc để tuyên dương. Các cá nhân được vinh danh đang công tác tại nhiều cấp học, từ mầm non, phổ thông đến đại học, cao đẳng; khu vực đô thị và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dù ở vị trí công tác nào, họ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với nghề và khát vọng đổi mới.

Những tấm gương được vinh danh là giáo viên bám trường, bám lớp, đưa tri thức đến với học sinh vùng khó khăn; giảng viên say mê nghiên cứu khoa học, đồng hành cùng sinh viên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nhiều thầy cô còn là cán bộ Đoàn, Hội, Đội năng động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đại biểu dự chương trinh.

Tại chương trình, 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu được trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, biểu trưng, tiền thưởng và học bổng nâng cao năng lực tiếng Anh. Tổng giá trị khen thưởng, quà tặng và học bổng là 530 triệu đồng. Trong đó, Hệ thống Trung tâm Anh ngữ IELTS Mentor tài trợ 10 triệu đồng tiền mặt và 50 khóa học ngoại ngữ, trị giá 510 triệu đồng.

Chương trình góp phần ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ; đồng thời khích lệ các thầy cô tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.