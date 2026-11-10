Theo Văn bản số 14195/UBND-CNN&XD ngày 9/11/2026 của UBND tỉnh, việc rà soát, xử lý được triển khai trên hơn 120km đường sắt qua địa bàn. Thực hiện trên hai tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, Kép - Lưu Xá và hai tuyến chuyên dùng: ga Quán Triều - mỏ than Núi Hồng, mạng lưới đường sắt Khu Gang thép Thái Nguyên.

Thái Nguyên từng bước xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt.

Đối với các tuyến đường sắt quốc gia, 17 xã, phường có đường sắt đi qua được giao phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt rà soát, phân loại và lập hồ sơ từng vị trí nguy hiểm. Khi xóa bỏ lối đi tự mở, địa phương phải bố trí đường gom hoặc phân luồng kết nối với đường ngang hợp pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tại các vị trí chưa thể xóa bỏ ngay, địa phương phải thu hẹp lối đi, phân luồng để giảm lượng phương tiện qua đường sắt và bổ sung hệ thống phòng vệ còn thiếu.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và ngăn phát sinh lối đi tự mở mới.

Đến hết năm 2026, các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ và tổ chức quản lý các vị trí nguy hiểm. Kế hoạch xử lý phải thu hẹp xuống dưới 3m đối với các vị trí nguy hiểm rộng từ 3m trở lên, ưu tiên xóa bỏ các vị trí ở khu vực đông dân cư trên những đoạn có tốc độ và mật độ chạy tàu cao. Đến năm 2030, hoàn thành xóa bỏ các vị trí nguy hiểm còn lại theo lộ trình.

Đối với công tác cảnh giới trên đường sắt chuyên dùng, Công ty Than Núi Hồng - VVMI và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên có trách nhiệm chủ trì rà soát, lập hồ sơ và bố trí kinh phí xử lý các vị trí nguy hiểm.

Tại các đường ngang nguy hiểm chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc xóa bỏ, doanh nghiệp phải triển khai ngay phương án cảnh giới, chốt gác và bổ sung hệ thống phòng vệ còn thiếu.

UBND tỉnh đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp cắm mốc giới dành cho đường sắt trong khu vực đô thị để bàn giao cho địa phương quản lý.

Với tuyến Kép - Lưu Xá (đã tạm dừng chạy tàu từ tháng 5-2020), tỉnh đề nghị Tập đoàn thông báo thời gian dự kiến và lộ trình tổ chức chạy tàu trở lại.