Thái Nguyên triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Lực lượng Công an thu thập thông tin thân nhân liệt sĩ.

Đối tượng thu nhận mẫu ADN là thân nhân thuộc họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gồm: mẹ đẻ, bà ngoại; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thu nhận mẫu, các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân, bố trí địa điểm phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, lực lượng Công an tổ chức thu nhận mẫu ADN tại nhà.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác minh và từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các lực lượng phối hợp tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình mong mỏi tìm lại người thân.

Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Thái Nguyên đã thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt 97,8% kế hoạch.

Việc tiếp tục triển khai đợt 2 thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh trong phối hợp với các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.