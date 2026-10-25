Thái Nguyên triển khai đề án BHYT toàn dân, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh

Sáng 25/10, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyênđã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai đề án này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong triển khai các chính sách an sinh y tế.

Theo Bộ trưởng, việc mở rộng bao phủ BHYT, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh và tổ chức khám sức khỏe định kỳ là những giải pháp thiết thực nhằm giảm gánh nặng tài chính, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.

Để chính sách phát huy hiệu quả, tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời rà soát đối tượng thụ hưởng, bảo đảm nguồn lực, sử dụng ngân sách hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đề nghị phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Bộ trưởng lưu ý, tăng cường nhân lực y tế cơ sở thông qua luân phiên bác sĩ, thu hút nhân lực và phối hợp giữa các bệnh viện tuyến Trung ương, cơ sở y tế địa phương với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cho biết, việc triển khai đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, mở rộng diện bao phủ BHYT, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và củng cố năng lực y tế cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, đề án được triển khai từ tháng 11/2026 đến hết năm 2027. Khoảng 1,14 triệu người dân tại 78 xã, phường thuộc các vùng III, vùng an toàn khu, vùng II và vùng I thuộc diện được thụ hưởng chính sách.

Người chưa có thẻ BHYT thuộc diện hỗ trợ sẽ được hỗ trợ mua thẻ, góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đề án dự kiến triển khai tại 11 bệnh viện và 43 trạm y tế xã, phường, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh dự kiến đạt 98,32%, vượt mục tiêu được Chính phủ giao năm 2026.

Đáng chú ý, khoảng 1,345 triệu người, tương đương 77,3% dân số và 78,62% số người có thẻ BHYT của tỉnh dự kiến được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tham gia đề án.

Chính sách áp dụng đối với dịch vụ thuộc phạm vi quyền lợi BHYT, không bao gồm dịch vụ theo yêu cầu và các chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT.

Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, lãnh đạo bệnh viện cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp nhận, điều trị gần 24.000 lượt người bệnh; lượng bệnh nhân ngoại trú tăng khoảng 2%, nội trú tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn thu từ khám, chữa bệnh BHYT chiếm khoảng 85% tổng nguồn thu, cho thấy vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế đối với hoạt động của bệnh viện và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Theo đại diện bệnh viện, dù có thẻ BHYT, người bệnh vẫn phải tự chi trả một phần chi phí. Khoản tiền này tạo áp lực đáng kể với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người mắc bệnh cần điều trị dài ngày. Vì vậy, chính sách hỗ trợ chi phí đồng chi trả được kỳ vọng giúp người dân giảm gánh nặng tài chính, duy trì điều trị và hạn chế tình trạng bỏ dở điều trị do thiếu kinh phí.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ BHYT cho ngành Y tế Thái Nguyên và thẻ BHYT cho các hộ dân.

Cùng với hỗ trợ tài chính, Thái Nguyên chú trọng củng cố y tế cơ sở và tăng cường nhân lực. Thời gian qua, 125 lượt bác sĩ được biệt phái hỗ trợ các trạm y tế xã, phường. Tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở y tế tổ chức thực hành, thực tập, hỗ trợ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tại hội nghị, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ BHYT cho ngành Y tế; trao thẻ BHYT cho đại diện 20 hộ dân. Đoàn công tác đến thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Việc Thái Nguyên triển khai Đề án được kỳ vọng tạo thêm bước tiến trong thực hiện chính sách an sinh y tế, giúp người dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn, có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào việc bảo đảm nguồn lực, tổ chức thực hiện minh bạch và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở.