Thái Nguyên triển khai Đề án bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người dân

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh và ngành y tế.

Cụ thể hóa chủ trương mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân

Theo Đề án, dự kiến từ tháng 11/2026 đến hết năm 2027, khoảng 1,14 triệu người dân tại 78 xã, phường thuộc các vùng III, vùng an toàn khu, vùng II và vùng I thuộc diện được quan tâm thụ hưởng chính sách. Người chưa có thẻ Bảo hiểm y tế thuộc diện hỗ trợ sẽ được hỗ trợ mua thẻ. Tỉnh dự kiến triển khai Đề án tại 11 bệnh viện và 43 trạm y tế xã, phường.

Đáng chú ý, khoảng 1,345 triệu người, tương đương 77,3% dân số và 78,62% số người có thẻ Bảo hiểm y tế, được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tham gia Đề án. Chính sách áp dụng đối với các dịch vụ thuộc phạm vi quyền lợi Bảo hiểm y tế, không bao gồm dịch vụ theo yêu cầu và các chi phí ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.

Khi triển khai Đề án, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn tỉnh dự kiến đạt 98,32%, vượt chỉ tiêu 96,22% được Chính phủ giao năm 2026. Cùng với hỗ trợ về bảo hiểm y tế, tỉnh chú trọng củng cố mạng lưới y tế cơ sở.

Thời gian qua, 125 lượt bác sĩ đã được biệt phái hỗ trợ các trạm y tế xã, phường; tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở y tế tổ chức thực hành, thực tập, hỗ trợ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai Bảo hiểm y tế toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và tăng cường nhân lực y tế cơ sở là những nhiệm vụ mới, có tính đột phá. Ảnh TNGOV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai Bảo hiểm y tế toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế và tăng cường nhân lực y tế cơ sở là những nhiệm vụ mới, có tính đột phá. Theo Bộ trưởng, Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai nhiệm vụ này.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn lực và sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền và ứng dụng nền tảng số, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai nhiệm vụ này, thể hiện quyết tâm đổi mới chính sách chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. Ảnh TNGOV

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, triển khai Đề án thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chủ trương của Trung ương về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phân công rõ trách nhiệm, xây dựng lộ trình cụ thể; bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng nhấn mạnh: Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai nhiệm vụ này, thể hiện quyết tâm đổi mới chính sách chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế.

Do vậy, yêu cầu đặt ra là tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường nhân lực y tế cơ sở; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi Bảo hiểm y tế, chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.

Tỉnh sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lấy sức khỏe và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho ngành Y tế. Ảnh TNGOV

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thẻ Bảo hiểm y tế cho đại diện 20 hộ dân trên địa bàn phía Bắc. Ảnh TNGOV

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho ngành y tế tỉnh; lãnh đạo tỉnh trao thẻ Bảo hiểm y tế cho đại diện 20 hộ dân. Những bước triển khai cụ thể này góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.

Việc thực hiện Đề án không chỉ hướng tới mở rộng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Khi chính sách được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng và gắn với chất lượng dịch vụ y tế, người dân sẽ có thêm điều kiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực chi phí và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Ảnh TNGOV