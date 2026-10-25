Thái Nguyên triển khai Đề án bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Bắc Kạn.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Bộ Y tế.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Hội nghị.

Thái Nguyên có 85% xã, phường thuộc vùng I, II, III, trong đó nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn. Việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân còn nhiều trở ngại.

Chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn là gánh nặng đối với các gia đình thu nhập thấp. Một số cơ sở y tế tuyến xã còn thiếu nhân lực, trang thiết bị chưa đồng bộ.

Đề án được tỉnh xây dựng, triển khai từ ngày 1/11/2026, tập trung vào 3 nội dung chính: Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện quy định; hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở thuộc phạm vi thực hiện; tăng cường nhân lực, năng lực chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở.

Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng và triển khai chính sách theo hướng này.

Theo Đề án, người dân được hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, 8 bệnh viện vùng thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ, Bệnh viện Đồng Hỷ, Bệnh viện Võ Nhai và 43 trạm y tế xã, phường thuộc địa bàn triển khai.

Tổng số người dự kiến được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí cùng chi trả là hơn 1,34 triệu người, tương đương 77,3% dân số toàn tỉnh.

Riêng trong năm 2026, tỉnh dự kiến hỗ trợ trên 6.000 thẻ BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh tăng từ 96% lên 98,32%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026 và tiến gần mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030 theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại chương trình.

Cùng với hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, tỉnh triển khai các giải pháp bổ sung nhân lực cho y tế cơ sở. Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) được huy động tham gia thực hành, thực tập, hỗ trợ các trạm y tế thiếu nhân lực, tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc, xây dựng dữ liệu sức khỏe và phát triển y tế gia đình.

Tỉnh cũng thực hiện điều động, biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế về công tác tại tuyến xã.

Phát biểu triển khai Đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ sở khám, chữa bệnh, cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để người dân sớm được thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu của Đề án. Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể được phục vụ và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kết thúc năm 2026, tỉnh sẽ báo cáo, đánh giá hiệu quả Đề án, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và cả nước trong thời gian tới, qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra những yêu cầu đột phá, toàn diện trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế, phát huy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm để người dân được thụ hưởng chính sách thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ động theo dõi, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai khi địa phương đề xuất; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện, nghiên cứu khả năng xây dựng chính sách áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước khi đủ điều kiện, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại chương trình.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định tỉnh Thái Nguyên xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là mục tiêu, động lực và nhiệm vụ chính trị hàng đầu, được ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đại biểu trao tặng 6.076 thẻ bảo hiểm y tế cho tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh trao thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, tỉnh sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng nguồn nhân lực y tế, nhất là tại tuyến cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi BHYT, chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc; lấy sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đề án hướng tới giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ 6.076 thẻ BHYT, đồng thời trực tiếp trao thẻ BHYT tặng 20 hộ dân đại diện các đối tượng thụ hưởng chính sách của Đề án.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi người dân.